Bordighera, il Tar cambia il centro estivo: affidamento limitato alla sola estate 2026

La gestione del centro estivo comunale di Bordighera non sarà più affidata per cinque anni, ma soltanto per la stagione estiva 2026. È questa la principale novità contenuta nella delibera approvata dalla Giunta comunale dopo la sentenza del Tar Liguria che ha annullato il precedente affidamento quinquennale.

Con il provvedimento, l'amministrazione ha dato immediata esecuzione alla decisione del Tribunale amministrativo, adottando l’unica soluzione possibile per garantire la continuità di un servizio essenziale per molte famiglie, evitando il rischio che il centro estivo non potesse partire regolarmente proprio a ridosso dell'inizio della stagione. Un intervento pensato soprattutto per andare incontro ai genitori che lavorano e che fanno affidamento sul servizio durante il periodo estivo.

"Fin dal momento in cui è stata depositata la sentenza ci siamo attivati senza perdere neppure un giorno, con l'unico obiettivo di garantire il servizio e ridurre al minimo i disagi per le famiglie", sottolinea l'assessore Margherita Mariella. "Sapevamo quanto fosse importante dare risposte rapide ai genitori, che avevano già organizzato l'estate dei propri figli contando sul centro estivo comunale".

La delibera prende atto della sentenza del 15 giugno scorso, con cui il Tar Liguria ha accolto il ricorso presentato dalla Rari Nantes Bordighera, annullando la determinazione dirigenziale che aveva assegnato la gestione del centro estivo all'associazione Sportevita per il periodo 2026-2030.

Alla luce della pronuncia del Tribunale, il Comune ha disposto il rilascio dell'autorizzazione alla Rari Nantes Bordighera. Rispetto all'originario affidamento quinquennale, tuttavia, la durata viene limitata alla sola stagione estiva 2026, in attesa degli sviluppi della vicenda amministrativa.

Per ridurre al minimo i disagi per le famiglie che avevano già provveduto alle iscrizioni, la Giunta ha inoltre stabilito che le domande presentate a Sportevita vengano trasferite con priorità alla Rari Nantes Bordighera. Contestualmente, è stato chiesto alla nuova associazione affidataria di attendere che Sportevita restituisca le quote già versate dagli iscritti prima di richiedere il pagamento delle nuove rette, evitando così che le famiglie siano costrette ad anticipare ulteriori somme.

Nel documento si precisa infine che il Comune si riserva la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, senza però chiedere la sospensione dei suoi effetti. Una scelta che consente di dare immediata attuazione alla decisione del giudice amministrativo e, allo stesso tempo, di assicurare l'avvio del centro estivo nei tempi previsti, scongiurando ulteriori disagi per le famiglie. Pur riservandosi di valutare l'impugnazione della sentenza, l'amministrazione conferma inoltre l'auspicio che possa essere individuata una soluzione condivisa tra le parti coinvolte, così da superare la vicenda nel modo più sereno possibile e nell'interesse del servizio.