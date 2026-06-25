Ciclovia completata, CNA Imperia guarda al futuro: "Ora diventi un motore di sviluppo per il territorio"

L'inaugurazione dell'IM-Compiuta che collega Imperia e Diano Marina rappresenta molto più del completamento di un'infrastruttura attesa da decenni.

Per CNA Imperia si apre oggi una nuova fase: quella in cui la Ciclovia Riviera dei Fiori deve diventare un vero motore di sviluppo economico, turistico e imprenditoriale per tutta la provincia.

Dopo cinquant'anni di attesa, il completamento dei circa 45 chilometri di percorso tra Ospedaletti e Andora consegna al territorio una delle più importanti infrastrutture turistiche del Mediterraneo, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l'anno.

"Il valore di questa opera non si misura soltanto nei chilometri realizzati", afferma il direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano. "La vera sfida inizia adesso: creare attorno alla ciclovia un ecosistema di servizi, accoglienza, esperienze e attività economiche che coinvolga le micro e piccole imprese del territorio."

Secondo CNA Imperia la ciclovia può diventare il fulcro di una nuova offerta turistica integrata che unisce mare, borghi, outdoor, enogastronomia, artigianato artistico e cultura locale.

"Le destinazioni che crescono non sono quelle che si limitano a costruire infrastrutture, ma quelle che sanno trasformarle in esperienze memorabili. La nostra provincia ha tutte le caratteristiche per diventare una delle principali destinazioni europee del cicloturismo e del turismo esperienziale."

Per questo CNA Imperia annuncia la volontà di avviare un percorso dedicato alle imprese del territorio finalizzato a sviluppare nuovi prodotti turistici legati alla ciclovia:

percorsi enogastronomici;

esperienze artigianali autentiche;

visite nei borghi dell'entroterra;

servizi bike friendly;

pacchetti outdoor;

turismo accessibile;

iniziative dedicate alla destagionalizzazione.

"Non dobbiamo limitarci a vedere passare i ciclisti", prosegue Vazzano. "Dobbiamo creare le condizioni affinché si fermino, soggiornino, consumino, conoscano le nostre imprese e tornino. È qui che si genera valore per il territorio."

CNA Imperia intende quindi proporsi come soggetto attivo nella costruzione di una rete tra imprese, amministrazioni e operatori turistici, affinché la Ciclovia Riviera dei Fiori diventi un laboratorio permanente di innovazione turistica e sviluppo locale.

"Questa infrastruttura ha già conquistato l'attenzione dei media nazionali e rappresenta oggi uno dei simboli più forti della Riviera dei Fiori. Ora abbiamo il compito di trasformare questa visibilità in opportunità concrete per le imprese, per l'occupazione e per le nuove generazioni."

"L'IM-Compiuta non completa soltanto una ciclabile: completa una visione di territorio. E CNA vuole essere protagonista della prossima tappa."





