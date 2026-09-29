Taggia, nuovo bando per i contributi affitto: domande dal 5 ottobre al 5 novembre

La giunta comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Buoni Affitto).

L’iniziativa è rivolta ai cittadini con contratto di locazione regolarmente registrato ed in possesso di ricevute dei pagamenti effettuati nel 2025.

I richiedenti residenti nel Comune di Taggia dovranno presentare un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro.

I termini di apertura del bando decorrono dal 5 OTTOBRE 2026 al 5 NOVEMBRE 2026 (entro le ore 13.00).

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (link diretto https://www.comune.taggia.im.it/Dettaglionews?IDNews=419640) oppure da ritirarsi anche presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza (ingresso) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione della domanda, entro le ore 13:00 del giorno 05 NOVEMBRE 2026, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

• Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, che deve essere spedita al Comune di Taggia – Via S. Francesco n. 441 - 18018 Taggia (IM), entro il termine di scadenza del bando di cui sopra (farà fede la data del timbro postale di spedizione, non saranno comunque accolte le istanze pervenute oltre i 15 giorni consecutivi computati dal giorno successivo a quello di scadenza del bando). SULLA BUSTA DOVRA’ ESSERE CHIARAMENTE INDICATO “BANDO AFFITTI 2026”;

• Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.taggia.im@certificamail.it con oggetto “BANDO AFFITTI 2026”

• Consegna a mano dell’istanza completa di tutta la documentazione obbligatoria, presso lo sportello del X Servizio – Servizi Educativi del Comune di Taggia. Gli operatori del Servizio presteranno la necessaria assistenza per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena la non validità della stessa, è la seguente:

• Fotocopia del contratto di locazione;

• Fotocopia della ricevuta di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, ed eventuali successivi rinnovi;

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

• Fotocopia del codice fiscale del richiedente;

• Fotocopia delle ricevute di pagamento/versamento canoni di locazione riferiti alle mensilità del 2025;

• Fotocopia rilasciata dalla banca o posta recante il codice IBAN del richiedente (non verranno accettati codici IBAN scritti a mano o non intestati ai richiedenti)

• Fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’UE. Verranno rifiutate richieste pervenute oltre tali termini ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte o sprovviste della data, della firma e/o e degli allegati di cui sopra.

Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, incomplete, non corredate dalla necessaria documentazione o inviate a mezzo posta elettronica certificata recante oggetto diverso da quello indicato (BANDO AFFITTI 2026) non verranno valutate.

Agli esclusi verrà data comunicazione a mezzo posta all’indirizzo indicato nell’istanza.

“Si tratta di un’iniziativa per aiutare le nostre famiglie che stanno attraversando un momento difficile”, sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Negroni. “Nelle prossime settimane comunicheremo inoltre altre iniziative a sostegno dei cittadini che necessitano di ulteriore aiuto”.