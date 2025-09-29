L’Orchestra Sinfonica di Sanremo apre la stagione 2025/2026 dopo un’estate da record: al via 'RPM Sanremo'

Dopo un’estate intensa e ricca di successi, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo inaugura la nuova stagione concertistica 2025/2026 al Teatro dell’Opera del Casinò. Il cartellone, che si apre ufficialmente domenica 12 ottobre con un concerto gratuito dedicato alla cittadinanza in occasione delle feste patronali, propone un mix equilibrato tra tradizione e innovazione, con la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale internazionale. Nel corso del bilancio sull'estate della Sinfonica è stata presentata la sesta edizione di RPM Sanremo – Russian Piano Music International Competition (cliccando QUI)

Un’estate di musica e risultati

La stagione estiva appena conclusa, con la rassegna Sanremo Summer Symphony 2025 e le iniziative parallele come Musica nei Borghi e i progetti di collaborazione con Milano e Polignano a Mare, ha registrato numeri da record: circa 10.000 presenze in tre mesi e quasi 30 concerti programmati. Un successo testimoniato anche da un sondaggio che ha rilevato un gradimento medio del pubblico superiore a 4,4 su 5. “È stato un bilancio estremamente positivo – ha sottolineato il presidente della Fondazione, avv. Filippo Biolé – frutto dell’impegno del direttore artistico M° Giancarlo De Lorenzo, dello staff e dei professori d’orchestra”. Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, avv. Enza Dedali, ha evidenziato il valore della manifestazione per la città: “La rassegna rafforza l’immagine culturale e turistica del territorio e consolida collaborazioni importanti, come quella con Polignano a Mare e la nuova sinergia con Milano”.

RPM Sanremo apre la nuova stagione

Il primo appuntamento ufficiale è la sesta edizione di RPM Sanremo, concorso internazionale dedicato al repertorio pianistico russo e ai giovani talenti, che si svolgerà nel weekend del 4 e 5 ottobre. “Un’iniziativa che da scommessa è diventata una realtà internazionale”, ha commentato il M° De Lorenzo, ricordando le 56 iscrizioni da tutto il mondo. Sabato 4 ottobre si terranno le prove aperte (biglietto unico €2), mentre domenica 5 ottobre il concerto finale con premiazione (€10).

I protagonisti della stagione

Dal 12 ottobre al 6 dicembre il Teatro dell’Opera ospiterà artisti di fama mondiale come il violinista Stefan Milenkovich, i pianisti Jimmy Brière ed Elisso Bolkvadze, la violoncellista Ida Riedel, il giovane talento Kirill Rogovoi, il fagottista Gabor Meszaros e il trombettista Sergej Nakarjakov. Grazie alla nuova Card Abbonamenti, gli spettatori potranno seguire l’intera stagione a prezzi vantaggiosi: €90 per sei ingressi, ridotti a €60 per gli over 65. Biglietti e abbonamenti sono disponibili online e, novità di quest’anno, anche presso la cassa del Teatro del Casinò ogni martedì mattina.

Tra classica, canzone d’autore e musica per i più piccoli

Tra gli eventi fuori abbonamento spicca la produzione in collaborazione con il Club Tenco (22 ottobre), che inaugurerà la 48ª Rassegna della Canzone d’Autore Premio Tenco 2025 con brani vincitori delle Targhe Tenco, arrangiati per orchestra. Il 3 dicembre, invece, sarà la volta dei bambini con la quarta edizione del concorso corale Orchestra InCanto, che coinvolgerà classi di scuola primaria accompagnate dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Progetti per le scuole e nuove generazioni

Proseguiranno le iniziative dedicate ai giovani: dalle Prove Aperte agli studenti, fino al progetto Ricercatori tra le note, in collaborazione con i licei Cassini e Colombo, e a Nuova musica per tutti, sostenuto da SIAE e dal Ministero della Cultura. “Un percorso che permetterà ai ragazzi di seguire ogni fase della creazione musicale, dalla composizione alla diffusione”, ha spiegato il prof. Aldo Chiamili.

In cammino verso il Festival di Sanremo

A novembre e dicembre, inoltre, riprenderanno le audizioni di Area Sanremo, che quest’anno offriranno a due giovani talenti l’accesso diretto al 76° Festival della Canzone Italiana nella categoria “Nuove Proposte”. “È il ventitreesimo anno che siamo al fianco del Festival – ha ricordato il presidente Biolé – e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è ormai riconosciuta come parte integrante della kermesse”.