Imperia celebra San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato

La celebrazione è stata officiata da Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia. Alla funzione hanno preso parte le massime autorità civili, politiche e militari della provincia, insieme ai funzionari e al personale della Polizia di Stato.

Presenti anche i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dell’A.N.P.S., le famiglie dei poliziotti e i familiari delle vittime del dovere.

La cerimonia è stata accompagnata dal coro ConClaudia.

Al termine della funzione, il Questore Andrea Lo Iacono ha rivolto un ringraziamento alle Autorità e agli ospiti intervenuti, al personale della Polizia di Stato per il prezioso lavoro svolto a tutela dei cittadini della provincia di Imperia e ai soci dell’A.N.P.S.