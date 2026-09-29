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Attualità | 29 settembre 2026, 13:49

Imperia celebra San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato

Martedì 29 settembre, presso il Duomo di Imperia, si è svolta la celebrazione liturgica in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono e protettore della Polizia di Stato.

La celebrazione è stata officiata da Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia. Alla funzione hanno preso parte le massime autorità civili, politiche e militari della provincia, insieme ai funzionari e al personale della Polizia di Stato.

Presenti anche i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dell’A.N.P.S., le famiglie dei poliziotti e i familiari delle vittime del dovere.

La cerimonia è stata accompagnata dal coro ConClaudia.

Al termine della funzione, il Questore Andrea Lo Iacono ha rivolto un ringraziamento alle Autorità e agli ospiti intervenuti, al personale della Polizia di Stato per il prezioso lavoro svolto a tutela dei cittadini della provincia di Imperia e ai soci dell’A.N.P.S.

Redazione

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