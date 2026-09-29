Condotta depuratore di Riva Ligure, la Provincia bacchetta Rivieracqua: "Comunicazioni tardive, il gestore ha deciso da solo". Ora una cabina di regia pubblica

Comunicazioni che avrebbero dovuto essere più tempestive, una prima segnalazione informale risalente al 23 giugno, le ispezioni subacquee effettuate due giorni dopo, ma anche una Provincia che sostiene di essere venuta a conoscenza del problema alla condotta di scarico del depuratore di Riva Ligure soltanto il 14 agosto. E poi una critica netta alla gestione di Rivieracqua: la scelta di rinviare i lavori definitivi all'inverno poteva avere una logica tecnica, ma il gestore "ha deciso da solo", senza pianificare l'intervento con EGATO e Comuni.

È una risposta articolata quella fornita ieri sera dal consigliere provinciale Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina, all'interpellanza presentata dal consigliere Gabriele Cascino sul caso della condotta sottomarina del depuratore di Riva Ligure.

Una risposta che non si limita alla ricostruzione dell'episodio, ma annuncia un cambio di metodo nei rapporti tra Provincia e gestore del servizio idrico. "L'obiettivo condiviso è superare una stagione caratterizzata da eccessiva autonomia gestionale, per inaugurare una fase di reale controllo pubblico – ha spiegato Za Garibaldi –. L'Ente di Governo dell'Ambito intende esercitare appieno il proprio ruolo di regolatore terzo, rigoroso e trasparente, a garanzia della collettività".

Aperta un'istruttoria su Rivieracqua. Il primo elemento emerso in aula riguarda l'iniziativa assunta dall'EGATO. Il 21 settembre gli uffici hanno aperto un'istruttoria ispettiva d'urgenza nei confronti di Rivieracqua, chiedendo la ricostruzione documentata degli eventi avvenuti a Riva Ligure.

Za Garibaldi ha affrontato innanzitutto la questione dell'accesso agli atti sollevata da Cascino. "Il diritto d'informazione dei consiglieri rappresenta la base della trasparenza amministrativa. È fondamentale che il gestore risponda con tempestività alle richieste delle istituzioni locali".

Una volta ricevuta l'interpellanza, il 21 settembre, gli uffici dell'EGATO hanno quindi ordinato a Rivieracqua, con una nota del 23 settembre, di fornire integralmente al consigliere le informazioni e la documentazione richiesta entro il 25 settembre. "Il 25 settembre Rivieracqua ha ottemperato alla richiesta", ha precisato Za Garibaldi.

La Provincia: "Serviva maggiore tempestività". Più significativa è la posizione assunta dall'amministrazione sulla circolazione delle informazioni dopo il guasto. "Sui tempi di comunicazione della rottura concordiamo sulla necessità di una maggiore tempestività – ha spiegato il consigliere –. Di fronte a un'anomalia sulla condotta di scarico a mare, il gestore ha il dovere di informare contemporaneamente l'intera rete istituzionale: Arpal, EGATO, Comuni interessati e Capitaneria di Porto".

E arriva anche una censura sul metodo utilizzato inizialmente: "Riteniamo che le comunicazioni informali non siano idonee alla gestione di infrastrutture critiche".

La ricostruzione effettuata dall'ente aggiunge però nuovi elementi alla cronologia della vicenda. Secondo la documentazione acquisita, la prima comunicazione avvenne tramite WhatsApp il 23 giugno, quando un addetto del Comune di Riva Ligure contattò esclusivamente il capo impianto del depuratore.

Le verifiche furono avviate immediatamente, ma le ispezioni subacquee a circa 125 metri dalla costa furono effettuate il 25 e 26 giugno. La riparazione provvisoria sarebbe invece arrivata soltanto l'11 agosto, dopo la comunicazione ufficiale e la richiesta di autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Imperia.

L'EGATO: "Del problema allo scarico siamo venuti a conoscenza il 14 agosto". Za Garibaldi ha poi spiegato che una nota di Rivieracqua ricevuta dall'EGA l'11 agosto riguardava la richiesta alla Capitaneria per avviare la riparazione, ma sarebbe stata inviata all'ente soltanto per conoscenza e senza coinvolgere il Comune di Taggia.

Il 12 agosto l'EGATO chiese a Rivieracqua un quadro aggiornato dei sistemi di collettamento fognario e depurativo; il 13 agosto arrivò invece la diffida del Comune di Taggia al gestore.

"È con la risposta di Rivieracqua del 14 agosto che l'EGA è venuto a conoscenza del problema sullo scarico del depuratore", ha ricostruito Za Garibaldi. Da quel momento l'ente avrebbe avviato ulteriori richieste di informazioni e verifiche, culminate nell'istruttoria aperta il 21 settembre.

La cronologia allegata alla risposta mostra inoltre che già il 24 giugno Rivieracqua aveva segnalato a Taggia e Riva Ligure afflussi anomali all'impianto, con presenza di scarichi lapidei, sabbia e residui di impasto cementizio. Il 13 luglio l'EGA aveva chiesto al gestore informazioni sulle risposte tecnico-operative programmate per le criticità di cui era stato informato, mentre il 23 luglio Rivieracqua aveva richiesto un incontro urgente per individuare una soluzione definitiva alla condotta fognaria in sponda destra del torrente Argentina. Si tratta però di problematiche che risultano distinte dal successivo caso dello scarico a mare del depuratore.

Balneazione, i dati Arpal e il ritardo nelle comunicazioni. La Provincia ha ricostruito anche i passaggi relativi ai campionamenti. Il 4 agosto risultò una non conformità delle acque di balneazione a Taggia, mentre i siti di Riva Ligure risultavano conformi. Un nuovo campionamento del 6 agosto risultò ancora non conforme a Taggia, prima del ritorno alla conformità l'8 agosto.

La documentazione presentata in aula distingue però questi risultati dalle analisi sui reflui in entrata e in uscita dal depuratore: il campionamento Arpal del 7 luglio sul depuratore risultò conforme, così come quello effettuato il 4 agosto, il cui esito venne comunicato il 25 agosto.

Za Garibaldi ha sottolineato anche un problema nei flussi informativi di Arpal: "Il campionamento sul depuratore effettuato il 4 agosto è stato trasmesso alla Provincia soltanto il 25 agosto, dopo 21 giorni, senza il coinvolgimento diretto dell'EGATO".

La documentazione disponibile, dunque, non stabilisce un nesso causale tra il guasto della condotta sottomarina e le non conformità che portarono al divieto di balneazione di Taggia.

"Il gestore ha deciso da solo". La Provincia entra invece direttamente nel merito della decisione di rinviare all'inverno la sostituzione definitiva della tubazione. "Seppure la scelta tecnica di rinviare i lavori all'inverno potesse avere una sua ratio ingegneristica per evitare sversamenti estivi nel torrente Argentina, l'errore del gestore sta nell'aver deciso da solo, senza copianificare l'intervento con l'EGATO e con i Comuni", ha affermato Za Garibaldi.

Una critica che riguarda anche il peso economico e turistico delle decisioni: "Le valutazioni di rischio che impattano sull'ambiente e sull'economia turistica devono essere governate dalla parte pubblica".

Da qui l'annuncio di una gestione diversa per il cantiere definitivo: "Per il futuro cantiere invernale non firmeremo alcuna cambiale in bianco. Abbiamo già deciso di blindare l'approvazione del cronoprogramma con prescrizioni rigidissime: bypass di sicurezza obbligatori e monitoraggi quotidiani speciali tra Arpal e Asl. La cabina di regia sarà saldamente in mano pubblica".

Un protocollo vincolante per le emergenze. La vicenda di Riva Ligure diventerà inoltre il punto di partenza per modificare il sistema delle comunicazioni. "Non possiamo permettere che la circolazione di informazioni così sensibili rimanga frammentata o affidata a canali estemporanei", ha detto Za Garibaldi.

L'EGATO intende quindi promuovere un incontro collegiale con Rivieracqua, Comuni di Taggia e Riva Ligure, Arpal, Asl e Capitaneria di Porto. L'obiettivo sarà definire un protocollo d'intesa vincolante per la gestione dei flussi informativi d'urgenza e coordinare i lavori invernali sulla condotta.

PNRR, Za Garibaldi: "Rivieracqua non ha ricevuto fondi per depuratori o fognature". La risposta chiarisce anche uno dei punti sollevati da Cascino sui finanziamenti europei. "Su questo argomento è necessario fare un'operazione di assoluta chiarezza – ha spiegato Za Garibaldi –. Rivieracqua non ha ricevuto fondi PNRR per opere di depurazione o fognarie".

Le risorse PNRR intercettate sul territorio sarebbero destinate esclusivamente a due macrointerventi sulla rete idrica: il raddoppio della condotta idropotabile del Roja e i progetti per la riduzione delle perdite di rete.

Gli interventi fognari e di depurazione nel comprensorio, tra cui il collettamento di Andora, Cervo e San Bartolomeo al Mare e l'adeguamento di quello di Diano Marina, sono invece finanziati attraverso un contributo della Regione Liguria, una partecipazione economica diretta del Comune di Andora e risorse provenienti dalla tariffa d'ambito.

"Ad oggi tutti i lavori sono regolarmente impegnati e rendicontati a Regione e Ministero delle Infrastrutture nei tempi stabiliti", ha aggiunto Za Garibaldi. L'unica eccezione indicata è il collettamento fognario del 60% dell'abitato di Andora, per il quale il cronoprogramma ufficiale prevede il collaudo ambientale entro dicembre 2028. "La criticità locale sul depuratore di Riva Ligure – ha quindi assicurato – non mette minimamente a rischio i finanziamenti strutturali dell'ente".

Manutenzione, verifiche sui soldi delle tariffe. Altro passaggio significativo riguarda l'utilizzo delle somme pagate dagli utenti. Za Garibaldi ha condiviso il principio posto da Cascino: i finanziamenti straordinari, siano essi PNRR o regionali, non possono essere utilizzati per coprire carenze nella gestione ordinaria. "La manutenzione ordinaria delle infrastrutture esistenti, come la condotta sottomarina di Riva Ligure, è interamente coperta dai flussi della tariffa", ha spiegato.

Proprio per questo, ha annunciato, "in sede di verifica e approvazione del bilancio del gestore, l'EGATO analizzerà con la massima severità la destinazione millesimale delle quote tariffarie, per accertare che ogni singolo euro dovuto sia realmente e integralmente speso da Rivieracqua sulla manutenzione programmata della rete".

Controlli economici rafforzati e nuove assunzioni nell'EGATO. Il controllo non riguarderà soltanto il caso di Riva Ligure. "È sul terreno economico-finanziario che la 'Nuova Rivieracqua' si gioca la sfida più importante, attraverso una netta separazione tra investimenti straordinari e flussi di cantiere corrente".

Gli uffici tecnici e contabili della Provincia, secondo quanto riferito in aula, stanno già effettuando verifiche sui flussi economico-finanziari della società. "Questo screening e la vigilanza sui conti verranno immediatamente intensificati e strutturati in modo ancora più capillare nelle prossime settimane".

Per farlo è previsto anche un piano di nuove assunzioni mirate di personale tecnico e amministrativo specializzato, destinato a rafforzare la struttura dell'EGATO.

"Vogliamo difendere i soldi dei contribuenti, esigendo che ogni euro incassato e vincolato alla manutenzione sia speso sui tubi e sui depuratori e non utilizzato per ripianare altre inefficienze o squilibri di cassa della società", ha affermato Za Garibaldi.

Un nuovo piano degli investimenti da portare davanti ai sindaci. L'ultimo annuncio riguarda la programmazione futura. Gli uffici dell'EGATO stanno completando l'aggiornamento complessivo del Programma degli interventi, raccogliendo le criticità e le priorità segnalate dai sindaci del territorio nei limiti consentiti dalla normativa Arera.

"Questo nuovo piano strategico di investimenti strutturali sarà portato all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea dei sindaci nel prossimo Consiglio utile – ha concluso Za Garibaldi –. Dobbiamo richiamare l'unità del territorio attorno a soluzioni concrete e stanziamenti reali".

La risposta all'interpellanza Cascino segna così una posizione piuttosto netta della Provincia: sulla condotta di Riva Ligure l'ente non attribuisce automaticamente il divieto di balneazione al guasto, ma riconosce criticità nei tempi e nelle modalità delle comunicazioni di Rivieracqua e contesta al gestore di avere assunto autonomamente la decisione sul rinvio dell'intervento definitivo. Per il futuro, l'indicazione è quella di riportare sotto un coordinamento pubblico sia la gestione delle emergenze sia la programmazione dei lavori e il controllo delle risorse destinate alla manutenzione.