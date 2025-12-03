Sanremo si prepara al Capodanno con lo spettacolo di droni “Sea of Light”: prove in cielo nelle prossime settimane

“Se vedete uno stormo di droni nel cielo di Sanremo e soprattutto sul porto nelle prossime settimane non vi preoccupate. Nessun attacco particolare alla nostra città ma solo le prove dello spettacolo di Capodanno”: queste le parole, in tono ovviamente goliardico, dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni, che ha presentato le diverse manifestazioni natalizie con il clou previsto il 31 dicembre.

Sarà sicuramente uno spettacolo imperdibile che, per essere tale, dovrà essere provato dall’azienda ingaggiata dal comune per ‘Sea of Light’ che, dalle 23.15 circa e per 20 minuti, terrà con il naso all’insù residenti e turisti che vorranno attendere la mezzanotte nelle strade della città dei fiori o, ancora meglio, sul porto vecchio. Si tratta di uno spettacolo innovativo, con proiezioni luminose tridimensionali personalizzate, per valorizzare i simboli di Sanremo. Per fare tutto ciò l’azienda dovrà svolgere una serie di prove, sia di giorno che la sera. Non è da escludere che, proprio durante le prove, i sanremesi potranno già ammirare il grande spettacolo.

Negli ultimi anni gli spettacoli con droni luminosi sono diventati una delle forme di intrattenimento più spettacolari e sostenibili, spesso preferiti anche ai tradizionali fuochi d’artificio. Grazie alla precisione del volo sincronizzato, centinaia di droni possono creare figure, animazioni e giochi di luce perfettamente coordinati, trasformando il cielo in un enorme palcoscenico digitale. L’uso di tecnologie avanzate permette di realizzare coreografie sempre più complesse, con colori brillanti e immagini tridimensionali che lasciano il pubblico a bocca aperta. Sanremo, con il suo panorama unico tra mare e cielo, rappresenta lo scenario ideale per esaltare questo tipo di spettacolo, offrendo alla città un’esperienza visiva moderna, ecosostenibile e di grande impatto emotivo.