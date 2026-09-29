Ospedaletti, dal 6 ottobre torna il lavaggio delle strade: divieti di sosta dalle 4 alle 9

Dopo la sospensione alla fine del 2023, a Ospedaletti torna il servizio di lavaggio delle strade. Gli interventi riprenderanno da martedì 6 ottobre, secondo quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale, Gian Marco Calimera, lo scorso 13 marzo. Il provvedimento, inizialmente destinato a entrare in vigore il 5 maggio, era stato rinviato a causa di alcune problematiche legate alla segnaletica e al nuovo accordo con Teknoservice, la ditta incaricata del servizio di igiene urbana. La ripresa è stata quindi fissata al termine della stagione estiva.

Il servizio era stato interrotto alla fine del 2023 per la necessità di conciliare le esigenze dell'Amministrazione comunale con i contenuti del capitolato relativo all'igiene urbana. Le successive valutazioni, condotte dall'Ufficio Igiene Urbana insieme alla ditta appaltatrice e all'assessorato competente, hanno portato a una rimodulazione degli interventi, con una riduzione del numero di passaggi mensili ma con un ampliamento delle strade interessate. L'obiettivo è garantire comunque l'efficienza del servizio, comprendendo anche la pulizia di tombini e griglie.

Il calendario prevede interventi ogni martedì del mese, con le strade suddivise in quattro gruppi. Il primo martedì saranno interessate via della Noria, Lungomare C. Colombo, via de' Medici, via Cavour, via Matteotti, via Isnart e via Martiri. Il secondo martedì toccherà invece a via delle Palme, via delle Rose, via degli Ulivi, corso Marconi, via Cesare Battisti e piazzale Byblos. In entrambi i casi le operazioni saranno effettuate nella fascia compresa tra le 4 e le 9.

Il terzo martedì del mese gli interventi riguarderanno via Sada, via Cavalieri di Rodi, viale dei Pepi, via XX Settembre lato Sud, piazza Gramsci, via Cavalieri di Malta e piazzale Popolari lato Sud. Infine, il quarto martedì saranno interessate via Jonquiere, via di Pettinengo, via Roma, via Papa Giovanni XXIII, piazzale Popolari lato Nord e via XX Settembre lato Nord. Il calendario è quindi organizzato in modo da distribuire gli interventi nell'arco del mese, coinvolgendo complessivamente numerose strade del territorio comunale.

Per consentire le operazioni sarà istituito il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata nelle strade interessate, dalle 4 alle 9. La misura è necessaria per permettere agli operatori di effettuare lo spazzamento, il lavaggio della sede stradale e la pulizia di tombini e griglie senza la presenza di veicoli parcheggiati. L'Amministrazione invita quindi residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente nelle zone interessate dagli interventi.

L'ordinanza modifica e integra il precedente provvedimento del 2010 che disciplinava il lavaggio delle strade sul territorio di Ospedaletti. Nel documento viene evidenziato come la nuova organizzazione sia stata definita tenendo conto delle esigenze della cittadinanza e della necessità di rendere il servizio maggiormente rispondente alle condizioni attuali. Il provvedimento interessa le strade comunali inserite nel calendario mensile e prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di violazione del divieto.

Le disposizioni saranno rese note attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dedicato ai servizi ai cittadini, oltre che mediante la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada. Con la ripresa del servizio dal 6 ottobre, dunque, Ospedaletti torna a prevedere interventi programmati di lavaggio e pulizia delle strade, con una nuova articolazione concordata tra Amministrazione, Ufficio Igiene Urbana e gestore del servizio.