Sanremo, al via la distribuzione gratuita delle compostiere domestiche per gli iscritti all’albo

L’assessorato all’ambiente guidato da Ester Moscato e Amaie Energia e Servizi annunciano l’avvio di una nuova iniziativa volta a promuovere il compostaggio domestico a Sanremo: i cittadini già iscritti all’Albo dei Compostatori comunali hanno la possibilità di richiedere gratuitamente la nuova compostiera fornita dall’amministrazione.

​L'iniziativa mira a incentivare la gestione sostenibile dei rifiuti organici direttamente presso la propria abitazione. La compostiera, concessa in comodato d’uso gratuito, è destinata al conferimento di resti alimentari, piccoli sfalci d’erba e altro materiale vegetale prodotto nella propria unità immobiliare di residenza o domicilio.

​L’assessore all’Ambiente Ester Moscato così commenta l’avvio del progetto: "Quest’iniziativa ci permette di realizzare una gestione sempre più virtuosa dei rifiuti sul territorio. Incentivare il compostaggio domestico significa ridurre la frazione organica da smaltire, valorizzando così le risorse naturali. Invitiamo tutti gli iscritti all'Albo dei Compostatori a cogliere quest’opportunità per trasformare i propri scarti in una risorsa per il terreno, in linea con l'impegno dell'Amministrazione per una città sempre più sostenibile".

L’ing. Francesca Zoccarato di Amaie Energia aggiunge: "Siamo convinti che la sostenibilità si costruisca con gesti semplici e quotidiani e Amaie Energia e Servizi conferma il proprio impegno supportando il Comune di Sanremo nella promozione di comportamenti sempre più virtuosi. Questa nuova consegna delle compostiere offre ai cittadini uno strumento pratico per ridurre i rifiuti e valorizzare gli scarti organici oltre che sostituire le vecchie dotazioni. Ogni compostiera consegnata rappresenta un piccolo contributo a una cittadinanza più attenta all’ambiente e al proprio territorio”

Per aderire all’iniziativa gli interessati devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito web di Amaie Energia e Servizi (www.amaie-energia.it). Una volta compilato, il modulo dovrà essere trasmesso via e-mail all’indirizzo portaaporta@amaie-energia.it

A questo punto Amaie Energia inoltrerà la richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune di Sanremo per accertare l'effettiva iscrizione dell'utente all'Albo dei Compostatori. In caso di esito positivo della verifica, il cittadino verrà ricontattato per fissare l’appuntamento per il ritiro della compostiera.

Il ritiro, infatti, avverrà esclusivamente su appuntamento, all’ufficio distribuzione di Amaie Energia e Servizi situato al Palafiori. Le operazioni di consegna sono previste ogni sabato, nella fascia oraria 8:30 - 13:30.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di Amaie Energia e Servizi, www.amaie-energia.it