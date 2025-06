Sanremo: restyling per Piazzale Carlo Dapporto, nuovi camminamenti, aiuole sistemate e parcometri all’avanguardia (Foto)

Piazzale Carlo Dapporto si rifà il look: è stato infatti avviato in intervento di manutenzione straordinaria dell'intera area votato a sistemare le criticità della zona che coinvolgono camminamenti, bordure e marciapiedi, danneggiatisi con il tempo e che davano all'area un alone di trascuratezza.

Grande attenzione in fase di intervento è stata riservata alle aiuole presenti a bordo strada, per cui sono stati eseguiti interventi di pulizia e sistemazione dei cordoli e degli autobloccanti che danno sulla strada, oltre al rifacimento dei bordi di cemento interni alle "isolette" in cui si trova la vegetazione.

Ma forse ancora più importante sarà l'acquisto e l'installazione dei nuovi sistemi di incasso e pagamento sosta: un tema di cui più di una volta si è parlato negli anni, e che spesso e volentieri ha generato difficoltà nei pagamenti, soprattutto per i turisti. Si trattava infatti di impianti vetusti, a volte non funzionanti. A volte è anche proprio difficile l'individuazione degli stessi, con persone che vagano per il parcheggio nella speranza di ricevere indicazioni dagli ausiliari del traffico o da qualche altro automobilista che sappia dirigerli.

Il rifacimento totale della zona comporterà una spesa di circa 200 mila euro, in un intervento con triplice finalità: migliorare l'estetica della zona, risolvere le criticità legate al pagamento della sosta e tentare di combattere il fenomeno dei "furbetti" dei parcheggi, che grazie al rifacimento di autobloccanti dovrebbero avere vita più difficile.



“Interventi significativi che contribuiscono a migliorare l’immagine e la fruibilità in sicurezza di un tratto di lungomare molto frequentato da turisti e residenti”, commenta l’assessore all’arredo urbano Massimo Donzella.