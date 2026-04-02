Sanremo, timori per la Breast Unit dell’ASL1: Ioculano (PD) chiede un’audizione in Commissione Salute

Il futuro della Breast Unit dell’ASL1 di Sanremo finisce al centro dell’attenzione politica regionale. Il consigliere del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Salute, Enrico Ioculano, ha infatti depositato una richiesta di audizione per approfondire la situazione dell’unità dedicata alla cura del tumore al seno.

Alla base dell’iniziativa c’è il prossimo pensionamento di una figura medica di riferimento, un chirurgo con lunga esperienza che ha contribuito in modo determinante alla costruzione e al funzionamento del percorso di presa in carico delle pazienti.

Un passaggio delicato che, secondo Ioculano, impone un chiarimento immediato da parte dell’azienda sanitaria e della Regione. “Parliamo di una realtà di eccellenza – sottolinea Ioculano – la Breast Unit garantisce alle donne un’assistenza qualificata lungo tutto il percorso di cura, fondata non solo sulla qualità clinica ma anche su un rapporto di fiducia tra équipe medica e pazienti”.

Proprio per questo, il consigliere regionale chiede di comprendere quale sarà il futuro del servizio e quali soluzioni verranno adottate per evitare ricadute sull’assistenza. “È fondamentale capire come si intenda riorganizzare il servizio e in che modo si preveda di sostituire una figura così rilevante, garantendo continuità assistenziale sia dal punto di vista clinico sia sotto il profilo umano e relazionale”, aggiunge.

L’audizione richiesta punta quindi a fare luce sui programmi dell’ASL1 e dell’assessorato regionale alla Sanità, in un momento considerato cruciale per la tenuta di un servizio ritenuto strategico per il territorio e per la qualità delle cure offerte alle pazienti.