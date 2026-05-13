Sanremo, la medicina di prossimità al centro di un confronto pubblico promosso dalla Federazione Operaia Sanremese

La medicina di prossimità e il futuro dell’assistenza sanitaria territoriale saranno al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese, in programma sabato alle 9.30 nella Sala della FOS di via Corradi 47 a Sanremo. Il convegno, dal titolo “Il punto sulla Medicina di prossimità nel Distretto Socio-sanitario di Sanremo”, si propone di aprire un momento di confronto tra istituzioni, operatori sanitari, organizzazioni sindacali e cittadini su un tema sempre più centrale per il territorio.

Tra i relatori annunciati figurano il Direttore di Area ASL 1 Marino Anfosso, la Direttrice del Distretto Sanitario di Sanremo Laura Garibotto, il segretario provinciale FIMMG Nicolò Moraglia, il segretario regionale SIM Daniele Gasparotti, il segretario provinciale FP CGIL Alessandro Petrini, il coordinatore territoriale CISL FP Nico Zanchi, la segretaria generale UIL FP Liguria Milena Speranza, la portavoce del Forum Terzo Settore Imperia Paola Raffaglio, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, il sindaco di Taggia Mario Conio (in attesa di conferma), la consigliera regionale Chiara Cerri e il vicepresidente della Commissione Salute della Regione Liguria Enrico Ioculano.

Obiettivo dell’iniziativa sarà approfondire il ruolo delle Case di Comunità e la loro funzione nel rendere più semplice e immediato l’accesso dei cittadini ai servizi di medicina generale e specialistica, evitando quando possibile il ricorso ai Pronto soccorso ospedalieri. “Pensiamo che le informazioni e il necessario confronto sull’argomento siano di particolare rilevanza, vista la recente apertura della Casa di Comunità di Sanremo”, spiegano gli organizzatori. L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’occasione per discutere delle prospettive della sanità territoriale e delle esigenze dei cittadini del comprensorio sanremese.