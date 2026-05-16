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Sanità | 16 maggio 2026, 07:15

Pigna vende l’ex ospedale, Stefani: "Immobile centrale per il futuro turistico e culturale del territorio, chiediamo tavolo di confronto con Ventimiglia”

"Riteniamo giusto aprire un dialogo serio e concreto affinché possa essere individuata una forma di riequilibrio e collaborazione a favore della comunità di Pigna da parte del comune di Ventimiglia”

Pigna vende l’ex ospedale, Stefani: &quot;Immobile centrale per il futuro turistico e culturale del territorio, chiediamo tavolo di confronto con Ventimiglia”

"Le dichiarazioni del Presidente di Confesercenti confermano ulteriormente quanto da giorni stiamo sostenendo con forza. Se oggi tutti riconoscono il valore strategico, turistico e culturale di quell’area per Ventimiglia allora era doveroso pretendere la massima attenzione e trasparenza su un’operazione così importante per il patrimonio del comune di Pigna e per l’intero territorio” - dichiara Patrizia Stefani, consigliere comunale di minoranza a Pigna, riferendosi alla cessione dell’ex ospedale Santo Spirito di Ventimiglia alla Soprintendenza Ministero Beni Culturali per la realizzazione di un’area museale sull'antica Roma e sugli scavi archeologici.

“Confesercenti parla apertamente di un progetto capace di trasformare Ventimiglia in una realtà storico-culturale di livello internazionale, collegata alla ciclovia Pelagos, al teatro romano, alle terme e all’Oasi del Nervia, con importanti investimenti ministeriali e prospettive di forte richiamo turistico europeo. Tutto questo non fa altro che rafforzare le perplessità che abbiamo espresso in questi giorni" - sottolinea il capogruppo di minoranza - “Nessuno mette in discussione la bontà del progetto museale o il recupero di un luogo simbolico per il territorio intemelio ma proprio perché parliamo di un’operazione destinata a produrre valore e sviluppo negli anni futuri, ritengo fosse necessario un confronto molto più approfondito, trasparente e condiviso con la cittadinanza e con il consiglio comunale. Per questo motivo riteniamo giusto aprire un dialogo serio e concreto affinché possa essere individuata una forma di riequilibrio e collaborazione a favore della comunità di Pigna da parte del comune di Ventimiglia”.

“Pensiamo soprattutto ai giovani” - mette in evidenza Stefani - “Sarebbe importante che da questa operazione potessero nascere opportunità legate alla cultura, all’istruzione, alla frequentazione delle future strutture museali e dei percorsi formativi collegati al prossimo Campus, nel solco della visione culturale e formativa voluta dal Professor Isnardi. Le parole di Confesercenti certificano in modo inequivocabile quanto quell’immobile sia centrale per il futuro turistico e culturale del comprensorio ed è per questo che continueremo a vigilare e a chiedere un tavolo di confronto con il comune di Ventimiglia e risposte chiare, nel rispetto dei cittadini di Pigna". 

Elisa Colli

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