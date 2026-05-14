Vallecrosia, Iniziativa culturale con le carte geografiche per gli ospiti della Zitomirski Casa Rachese

Si terrà oggi giovedì 14 maggio alle ore 15 presso la fondazione Zitomirski una conferenza del prof. Giancarlo Memmo, sul tema “L’avventura dell’uomo sulla terra, dalla sua comparsa alla nascita dei grandi stati: osserviamo le carte geografiche”.

Le RSA, le “case di riposo” in genere spesso sono viste come mondi staccati e separati dalla società “attiva”.

L’idea di fondo che ha stimolato questa attività, si basa sul tentativo di limitare la segregazione di alcuni mondi che per definizione sono spesso visti come chiusi e terminali della società. A ben vedere lo stesso termine “casa di riposo” dovrebbe e potrebbe essere sostituito e cambiato attivamente in “casa delle idee”, “casa delle esperienze”, “casa delle sapienze” riconnettendo pienamente questi mondi al tessuto sociale. In questo va riconosciuto meritoriamente allo staff di Casa Rachele una fervente attività di apertura alla società e alle esperienze significative che si sostanzia in un calendario ricco di incontri e di stimoli che portano al benessere degli ospiti

Il relatore prosegue nella sua opera di divulgazione gratuita, che ha già visto la riuscita esperienza alla Fondazione Chiappori di Latte, lo scopo è quello di catturare l’attenzione, stimolare gli ospiti nei ricordi e nelle riflessioni, usando un linguaggio semplice, ma non banale che permetta nell’ambito della correttezza e dell’integrità dei concetti di riattivare le esperienze e le conoscenze di base degli ospiti, indipendentemente dal loro grado culturale

L’esperienza dovrebbe essere di arricchimento e stimolo per tutti gli ospiti, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e il benessere personale e comunitario.