Sanremo, il Casinò ospita il concerto “La musica che dona”

Sarà una serata all’insegna dell’emozione, della condivisione e della solidarietà quella di “La musica che dona”, il concerto speciale che vedrà la musica trasformarsi in un potente messaggio di speranza e vicinanza al territorio, lunedì 18 maggio alle ore 21.00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo, dal Lions Club Sanremo Host, dal Casinò di Sanremo e dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, nasce con l’obiettivo di unire arte e impegno sociale, sostenendo concretamente le attività della LILT Imperia-Sanremo, da anni in prima linea nella prevenzione oncologica e nel supporto ai malati della provincia attraverso numerosi servizi dedicati.

Protagonista della serata sarà la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” – APS, prestigiosa realtà musicale nata a Sanremo nel 2013 e composta da giovani musicisti di età compresa tra i 10 e i 20 anni, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, plesso Calvino.

Nel corso degli anni “Note Libere” ha conquistato pubblico e critica esibendosi su importanti palcoscenici italiani e internazionali: dal Teatro Ariston di Sanremo al Festival Internazionale della Musica di Genova, dalla Sala Estense di Ferrara al Teatro Filodrammatici di Cremona, fino al Festival teatrale di Borgio Verezzi e a diverse esibizioni in Francia.

L’orchestra è inoltre risultata vincitrice del Concorso Internazionale Riviera dei Fiori ed è stata ospite del Premio Tenco nelle edizioni 2017 e 2021, collaborando anche con artisti di fama nazionale come Giuliano Sangiorgi.

Sotto la direzione dei Maestri Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto, “Note Libere” ha portato in scena opere di grande rilievo internazionale come la Sunrise Mass di Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e la Septem Ultima Verba di Michael John Trotta, proposta in prima europea a Napoli e Roma con grande apprezzamento di pubblico e critica.