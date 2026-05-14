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Eventi | 14 maggio 2026, 09:35

Sanremo, il Casinò ospita il concerto “La musica che dona”

Appuntamento lunedì 18 maggio alle ore 21.00

Sanremo, il Casinò ospita il concerto “La musica che dona”

Sarà una serata all’insegna dell’emozione, della condivisione e della solidarietà quella di “La musica che dona”, il concerto speciale che vedrà la musica trasformarsi in un potente messaggio di speranza e vicinanza al territorio, lunedì 18 maggio alle ore 21.00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo, dal Lions Club Sanremo Host, dal Casinò di Sanremo e dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, nasce con l’obiettivo di unire arte e impegno sociale, sostenendo concretamente le attività della LILT Imperia-Sanremo, da anni in prima linea nella prevenzione oncologica e nel supporto ai malati della provincia attraverso numerosi servizi dedicati.

Protagonista della serata sarà la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” – APS, prestigiosa realtà musicale nata a Sanremo nel 2013 e composta da giovani musicisti di età compresa tra i 10 e i 20 anni, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, plesso Calvino.

Nel corso degli anni “Note Libere” ha conquistato pubblico e critica esibendosi su importanti palcoscenici italiani e internazionali: dal Teatro Ariston di Sanremo al Festival Internazionale della Musica di Genova, dalla Sala Estense di Ferrara al Teatro Filodrammatici di Cremona, fino al Festival teatrale di Borgio Verezzi e a diverse esibizioni in Francia.

L’orchestra è inoltre risultata vincitrice del Concorso Internazionale Riviera dei Fiori ed è stata ospite del Premio Tenco nelle edizioni 2017 e 2021, collaborando anche con artisti di fama nazionale come Giuliano Sangiorgi.

Sotto la direzione dei Maestri Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto, “Note Libere” ha portato in scena opere di grande rilievo internazionale come la Sunrise Mass di Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e la Septem Ultima Verba di Michael John Trotta, proposta in prima europea a Napoli e Roma con grande apprezzamento di pubblico e critica.

Redazione

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