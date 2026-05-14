Nasce SANREMOCASA: al Palafiori il primo salone dedicato al “Bel Vivere” e alla cultura dell’abitare

Sanremo si prepara ad accogliere una nuova manifestazione destinata a diventare protagonista dell’estate 2026. Dal 31 luglio al 2 agosto il Palafiori ospiterà infatti la prima edizione di SANREMOCASA, il salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico.

L’iniziativa punta a trasformare la Città dei Fiori nella capitale del “Bel Vivere”, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra design, comfort, innovazione e qualità della vita.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Gruppo Eventi, ideatore e organizzatore di Casa Sanremo, e Master Sanremo, realtà già affermata nel settore grazie all’esperienza di Master Expo, il salone dedicato all’accoglienza professionale.

SANREMOCASA si propone come un evento capace di promuovere una vera e propria “cultura dell’abitare”, mettendo al centro il concetto di casa come luogo di armonia, relax e benessere quotidiano. Un percorso pensato per chi desidera migliorare i propri spazi abitativi attraverso soluzioni concrete, idee innovative e il supporto di professionisti qualificati.

Tra i punti di forza dell’evento ci saranno le consulenze gratuite offerte da interior designer, architetti, artigiani ed esperti del settore, pronti a guidare il pubblico nella scelta delle migliori soluzioni per ogni esigenza abitativa.

Non mancheranno inoltre offerte esclusive, prodotti e servizi presentati dai migliori espositori del comparto casa e arredamento, insieme a un ricco programma di incontri, talk e workshop che renderanno il salone dinamico e coinvolgente.

“Vogliamo che SANREMOCASA sia un’esperienza da vivere, non solo un luogo da visitare. È un progetto dove le idee prendono forma grazie all’incontro tra i grandi professionisti e chi cerca la soluzione perfetta per la propria casa”, spiegano gli organizzatori.