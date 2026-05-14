Sanremo, Villa Zirio ospita il Duo Paul Hindemith in concerto sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio alle ore 21.00 appuntamento con la grande musica dal vivo insieme al Duo Paul Hindemith, protagonista di un raffinato concerto dal titolo “Dalla Lirica romantica al Ragtime”.

Sul palco si esibiranno Gian Marco Solarolo all’oboe e Cristina Monti al pianoforte, interpreti di un programma che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso epoche e stili differenti, dalla classicità europea fino alle suggestioni del tango e del ragtime americano.

La serata si aprirà con la Sonata in mi minore per pianoforte e oboe di Jacques Christian Michel Widerkehr, compositore attivo tra Settecento e Ottocento, articolata nei movimenti Allegro, Menuetto, Adagio sans lenteur e Allegro.

Seguirà un omaggio al lirismo romantico di Felix Mendelssohn con alcune celebri Romanze senza parole, tratte dagli originali per pianoforte: Andante espressivo op. 19 n. 2, Barcarola veneziana op. 19 n. 6, Andante espressivo op. 30 n. 1, Barcarola veneziana op. 30 n. 6, Andante op. 67 n. 1 e Allegro leggero op. 67 n. 2.

Il concerto proseguirà poi verso atmosfere più vivaci e coinvolgenti con le composizioni di Scott Joplin, padre del ragtime, attraverso l’esecuzione di Binks’ Waltz e The Strenuous Life.

Gran finale dedicato alle emozioni del tango argentino con tre intramontabili brani di Carlos Gardel: El dìa que me quieras, Volver e Por una cabeza, pagine musicali che hanno segnato la storia della musica popolare internazionale.