Bordighera, un omaggio ai cetacei del Santuario Pelagos: spunta un mosaico al porto (Foto e video)

Un mosaico dedicato ai cetacei del Santuario Pelagos spunta al porto di Bordighera. E' stato montato ieri su una parete dell'approdo.

L'opera raffigura i cetacei nel mare al tramonto ma vi è anche un riferimento a Bordighera: appare, infatti, il centro storico affianco a un albero ricco di fiori. "E' uno scorcio del nostro territorio" - svela Graziella Caliò, responsabile del gruppo che ha realizzato il mosaico - "Il tema sono i cetacei. In questo panello si evince anche il centro storico".

Il mosaico è stato realizzato grazie alla pazienza, alla passione, alla bravura e al duro lavoro di un gruppo di persone che settimanalmente si riunisce al centro sociale bordigotto nella città alta. "E' una passione condivisa da un gruppo di persone della provincia. Ci riuniamo a villa Levratto due volte a settimana per fare mosaici a tema" - fa sapere Caliò - "Una trentina di persone hanno lavorato tutto l'inverno per la realizzazione di questo mosaico. Ci hanno messo molta passione. E' stato un lavoro lungo e meticoloso ma siamo molto soddisfatti del risultato".

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione del Comune. E', infatti, il terzo pannello che viene posizionato al porto. "E' uno spettacolo vedere un gruppo di persone crescere in maniera numerosa dal primo pannello a oggi. Questo è il terzo pannello e speriamo che ne realizzino altri nei prossimi anni" - commenta il vicesindaco Marco Laganà, promotore del progetto - "Sono contentissimo, li ringrazio tanto per il lavoro di manodopera svolto, in particolare ringrazio la responsabile Graziella Caliò, che ha coordinato un po' tutte le persone che hanno lavorato. Da parte nostra c'è stata la massima collaborazione. L'ufficio Manutenzioni ha messo a disposizione anche un operaio per rasare la superficie e stendere la colla e le piastrelle colorate. Sono molto contento perché oltre agli aspetti legati alla sicurezza abbiamo cercato di migliorare pure l'aspetto estetico ed esteriore del nostro approdo".