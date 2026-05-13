Filodiretto live al Teatro Ambra di Albenga: al festival Su La Testa debutta il nuovo singolo “BACIAMI”

Nuovo appuntamento live per i Filodiretto, che domani sera alle ore 21 saliranno sul palco del Teatro Ambra di Albenga come ospiti del festival Su La Testa, una delle rassegne musicali più apprezzate del panorama ligure.

La band sanremese condividerà la serata con Emanuele Dabbono, Bianco e Caterina Cropelli, all’interno di un calendario che vede protagonisti artisti di grande rilievo della scena italiana e internazionale. Tra i nomi presenti al festival figurano infatti Mauro Ermanno Giovanardi ed Eugene, mentre nella terza serata sono attesi ospiti d’eccezione come Vinicio Capossela, Rob Stoner e Scarlet Rivera, storici musicisti di Bob Dylan.

Per i Filodiretto sarà anche un’occasione speciale per presentare dal vivo, per la prima volta, il nuovo singolo “BACIAMI”, appena pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Il brano affronta il tema della ricerca della felicità, attraverso sonorità e parole che raccontano emozioni, desideri e relazioni, confermando il percorso artistico della formazione sanremese.

“BACIAMI” rappresenta così un nuovo tassello nel cammino musicale della band, pronta a condividere con il pubblico un inedito carico di energia e significato in una cornice prestigiosa come quella del festival ingauno.