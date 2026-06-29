Taggia, il Travelling Blues Festival parla al femminile: Veronica Sbergia e Lakeetra Knowles protagoniste della serata inaugurale

Sarà un'edizione al femminile quella che aprirà il Travelling Blues Festival 2026. Sabato 4 luglio, dalle 20.30, il Mercato Coperto sul Lungo Argentina di Taggia ospiterà due protagoniste della scena blues internazionale: Veronica Sbergia e Lakeetra Knowles, alla guida di due formazioni composte da alcuni dei migliori musicisti del panorama europeo. L'ingresso sarà gratuito.

L'appuntamento, promosso dal Comune di Taggia insieme all'associazione Note Stonate, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le radici della musica afroamericana, alternando jazz, blues, gospel, boogie, soul e rock in una serata pensata per celebrare il talento e il contributo femminile alla storia della musica.

Ad aprire il festival sarà il Veronica Sbergia Quintet. Cantante e musicista tra le più apprezzate del panorama blues europeo, Sbergia ha costruito negli anni una carriera internazionale distinguendosi per l'interpretazione di blues, jazz, ragtime e gospel, con uno stile capace di coniugare il rispetto della tradizione afroamericana e una forte personalità artistica.

A Taggia presenterà "Bawdy Black Pearls", progetto discografico dedicato alle grandi donne che hanno rivoluzionato il blues nella prima metà del Novecento, artiste che attraverso la musica hanno raccontato la condizione della comunità afroamericana e sfidato gli stereotipi dell'epoca sul ruolo femminile nella società. Ad accompagnarla saranno Max De Bernardi alla chitarra acustica, Simone Scifoni al pianoforte, Simone Dabusti alla tromba e Dario Polerani al contrabbasso.

Nella seconda parte della serata salirà invece sul palco Lakeetra Knowles, cantante originaria di Little Rock, in Arkansas, cresciuta tra la tradizione gospel delle chiese battiste del Sud degli Stati Uniti e il teatro, disciplina che l'ha portata fin da giovanissima a esibirsi a Broadway, oltre che al cinema e in televisione.

Artista soul e gospel, Lakeetra ama definirsi una "storyteller", una narratrice che attraverso la musica racconta storie, emozioni ed esperienze. Al Travelling Blues Festival sarà accompagnata dalla Musictrain Band, formazione composta da Pablo Leoni alla batteria, Andrea Vismara al basso, Enrico Polverari alla chitarra e Luciano "Lucky" Pesce alle tastiere. Insieme proporranno uno spettacolo dal forte impatto sonoro, tra rock blues, soul e grandi classici della tradizione americana.

Il concerto inaugurerà così l'edizione 2026 del Travelling Blues Festival, confermando la volontà degli organizzatori di portare a Taggia artisti di livello internazionale e offrire al pubblico un appuntamento capace di unire qualità musicale e valorizzazione della cultura blues. Una serata che, come recita il motto della manifestazione, promette di far vivere il vero spirito della musica americana: "Let the good times roll!".