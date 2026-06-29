Targhe Tenco 2026: svelate le cinquine dei finalisti, il ballottaggio verso il Premio Tenco di ottobre al Teatro Ariston di Sanremo

Sono state rese note oggi, lunedì 29 giugno, le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il prestigioso riconoscimento che dal 1984 premia i migliori dischi dell'anno di canzone d'autore pubblicati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026.

Con l'annuncio dei finalisti prende ufficialmente il via anche il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che resterà aperto fino al 7 luglio e decreterà i vincitori delle sei categorie previste dal premio.

Le opere in concorso vengono valutate da una giuria composta da esperti, giornalisti e addetti ai lavori selezionati dal Club Tenco. Da oggi i giurati sono chiamati a esprimere la propria preferenza scegliendo un finalista per ciascuna categoria.

Per il Migliore album in assoluto sono in corsa: Un posto sulla terra di Erica Boschiero, Orbit Orbit di Caparezza, Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone, E poi scegliere con cura le parole di Mauro Ermanno Giovanardi e Disincanto di Madame.

Nella sezione Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) figurano Ce Sta Sempe Na Via di Roberto Colella, Amuri luci di Carmen Consoli, Radica di Francesca Incudine, Zénta di Chiara Raggi e 40N 14E di Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa.

Per il Migliore album opera prima sono stati selezionati Bitte Leben di Francamente, Gioielli Neri di Sara Gioielli, Sta registrando audio… di Piji, Anime storte di Santamarea e Satantango dei Satantango.

I finalisti del Migliore album di interprete sono Avincola canta Carella di Avincola, Dduje paravise di Gnut & Alessandro D'Alessandro, Fanigliulo, l'artista di Olden, Le radici e la luna di P.A.O. e Feminae di Tosca.

Per la categoria Migliore canzone singola, che quest'anno presenta sei finalisti a causa di un ex aequo, sono in gara Anni Zero di Mauro Ermanno Giovanardi, Che fastidio! di Ditonellapiaga, Palestina, terra di dolore di Moni Ovadia, Giovanna Famulari e Michele Gazich, Primavera di Tosca, Quello che deve essere sarà di Emma Nolde e Straniero di Bianca D'Aponte.

Nella sezione Migliore album a progetto, premio assegnato al produttore dell'album, concorrono 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), Buon compleanno Elvis Covered, Il segreto di Penelope del Collettivo S.B.A.M., Noi, Piero del Collettivo Jambona e PIGRI - Teramo suona Ivan.

Il Premio Tenco 2026 si svolgerà il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La manifestazione, dedicata alla canzone d'autore e giunta oltre il traguardo dei cinquant'anni, assegnerà anche il Premio Tenco alla carriera a uno o più artisti che abbiano dato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. Il Club Tenco conferirà inoltre il Premio Tenco all'Operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito nel 2020 in collaborazione con Amnesty International Italia per dare visibilità agli artisti che nel mondo si battono per i diritti umani e la libertà di espressione.

Sono già disponibili le prevendite degli abbonamenti alla rassegna; dal 1° luglio saranno acquistabili anche i biglietti per le singole serate. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% riservato agli under 25 sull'abbonamento alle tre serate, valido esclusivamente per gli acquisti effettuati presso il botteghino del Teatro Ariston.