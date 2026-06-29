Pigna, Rocchetta e Saorge si ritrovano al Rifugio Muratone: camminata tra storia, natura e sapori delle Alpi Liguri

Una giornata all'insegna della montagna, della storia e della convivialità per riscoprire gli antichi sentieri che per secoli hanno unito le comunità delle Alpi Liguri. I Comuni di Pigna, Rocchetta Nervina e Saorge promuovono infatti un incontro al Rifugio Muratone, invitando cittadini e appassionati di trekking a percorrere insieme le storiche vie di scambio che collegano il territorio italiano a quello francese.

L'iniziativa prevede diverse possibilità di partenza. Da Pigna il percorso si svilupperà lungo l'itinerario Passoscio, ponte di Baussun e Passo Muratone, con un tempo di percorrenza stimato in circa tre ore e mezza. Sarà inoltre possibile raggiungere il rifugio partendo da Saorge o da Rocchetta Nervina, contattando direttamente i rispettivi Comuni per aderire all'escursione. Gli organizzatori sottolineano che "i percorsi non prevedono accompagnatori", pertanto ogni partecipante dovrà affrontare il tragitto in autonomia e con l'equipaggiamento adeguato.

Una volta raggiunto il Rifugio Muratone, i tre Comuni offriranno ai partecipanti un momento conviviale con un ristoro composto da antipasto a base di prodotti tipici, pasta al pomodoro, acqua, vino e dolce. L'appuntamento rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio escursionistico e culturale del territorio transfrontaliero, rafforzando i legami tra comunità che condividono storia, tradizioni e paesaggi.

Per consentire una corretta organizzazione dell'evento è richiesta la prenotazione entro il 2 luglio presso gli uffici comunali. Gli organizzatori spiegano infatti che "è necessario avere il numero approssimativo dei partecipanti" per predisporre al meglio l'accoglienza al rifugio.