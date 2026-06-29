La Riviera del Gusto torna all'Europa Palace: il 10 luglio cena a quattro mani tra Schiavon e lo stellato Lorenzini

Nuovo appuntamento con "La Riviera del Gusto" all'Europa Palace Sanremo, la rassegna gastronomica che porta in città alcuni dei più importanti interpreti della cucina italiana. Dopo gli incontri con gli chef stellati Davide Oldani e Theodor Falser, venerdì 10 luglio, alle 20, sarà protagonista una serata dedicata all'incontro tra Liguria e Toscana. Sulla terrazza panoramica The RUFtop, affacciata sul Golfo di Sanremo e sul Lungomare Imperatrice, andrà in scena una cena a quattro mani firmata dall'Executive Chef dell'Europa Palace, Alessandro Schiavon, e da Matteo Lorenzini, chef stellato alla guida dell'Osteria di Passignano, nel cuore del Chianti Classico.

L'evento, intitolato "La Riviera del Gusto. Toscana – Sanremo: dalle colline del Chianti Classico alla Riviera dei Fiori", proporrà un percorso enogastronomico capace di mettere in dialogo due territori accomunati dalla cultura agricola e dalla vicinanza al mare. Il menu sarà costruito attorno a pescato, ortaggi, agrumi, erbe aromatiche e fermentazioni, con piatti che reinterpretano la tradizione attraverso tecniche contemporanee e una cucina essenziale, pensata per valorizzare la materia prima senza mai sovrastarla. Ad accompagnare la cena sarà disponibile, per chi lo desidera, un wine pairing firmato Marchesi Antinori, naturale estensione del legame che unisce l'Osteria di Passignano alla storica famiglia di viticoltori toscani, proprietaria del ristorante.

Matteo Lorenzini, diplomato all'Istituto Buontalenti di Firenze, ha costruito la propria carriera tra Italia e Francia, lavorando per quasi dieci anni nei ristoranti di Alain Ducasse fino a diventare il primo italiano a ricoprire il ruolo di chef del gruppo. Dal 2021 guida la cucina dell'Osteria di Passignano, dove sviluppa una proposta che pone al centro stagionalità, territorio e valorizzazione del mondo vegetale. "L'orto rappresenta il cuore pulsante della mia cucina: un luogo di osservazione, ricerca e ispirazione continua", è la filosofia che accompagna il lavoro dello chef toscano.

Al suo fianco ci sarà Alessandro Schiavon, originario di Imperia, cresciuto nella trattoria di famiglia e formatosi a Milano al Ristorante Bice. Dopo esperienze come Executive Chef nel capoluogo lombardo e il ritorno in Liguria con il Ristorante Cuxen, oggi firma la proposta gastronomica del Rêve Bistrot e del The RUFtop dell'Europa Palace, dove interpreta la cucina ligure con uno stile contemporaneo. La rassegna "La Riviera del Gusto" nasce con l'obiettivo di trasformare Sanremo in una destinazione sempre più legata all'alta cucina, attraverso appuntamenti aperti al pubblico che mettono a confronto chef ospiti e resident in un dialogo tra territori, tradizioni e innovazione gastronomica.

La cena è aperta al pubblico su prenotazione e avrà inizio alle ore 20 sulla terrazza panoramica dell'Europa Palace.