La Banda Musicale "Città di Ventimiglia Aps" conquista il Piemonte: applausi tra Cuneo e Bernezzo per il weekend di musica e amicizia

Un fine settimana all'insegna della musica, della condivisione e della crescita artistica per la Banda Musicale "Città di Ventimiglia Aps", protagonista di una due giorni di grande successo in Piemonte. La formazione intemelia, diretta dalla Maestra Diandra Di Franco, ha preso parte agli appuntamenti organizzati tra Cuneo e Bernezzo, nell'ambito del progetto "Tre Bande, Una Piazza: La Fausto Coppi suona!", iniziativa che ha visto riunirsi in un'unica grande orchestra le bande musicali di Ventimiglia, Bernezzo e Demonte.

Il primo appuntamento si è svolto sabato a Cuneo, dove i musicisti hanno animato una spettacolare sfilata e un emozionante concerto che hanno fatto da cornice ufficiale alla storica gara ciclistica della Granfondo La Fausto Coppi. La manifestazione si è poi conclusa domenica con il concerto en plein air in occasione della festa patronale di San Pietro a Bernezzo.

Un'unica banda composta da circa cento musicisti, nata dalla collaborazione tra le tre associazioni, che ha dato vita a un'esibizione di grande impatto, frutto del lavoro condiviso iniziato lo scorso settembre. Un percorso costruito grazie all'impegno dei maestri, dei presidenti e di tutti i soci, che ha permesso di raggiungere un importante risultato sia sul piano musicale sia su quello umano. Per la Banda Musicale "Città di Ventimiglia Aps" l'esperienza ha rappresentato anche un'occasione per stringere nuove collaborazioni, consolidare amicizie e offrire ai propri musicanti un momento di crescita all'insegna della cultura, della socialità e della condivisione.

Una realtà storica che, dal 1853, porta il nome di Ventimiglia in tutta Italia e che continua a guardare al futuro, mantenendo aperte le porte a chi desidera avvicinarsi al mondo della musica. L'associazione invita inoltre cittadini e appassionati a seguire i propri canali social per restare aggiornati sulle prossime esibizioni e sulle iniziative in programma.