Riva Ligure, torna "Sale in Zucca": da Di Battista ad Alessandro Orsini, nove serate tra libri, attualità e territorio

Torna anche nell'estate 2026 "Sale in Zucca", la rassegna culturale promossa dal Comune di Riva Ligure – Assessorato alle Manifestazioni, che da dodici anni accompagna residenti e ospiti con incontri dedicati ai libri, all'attualità, alla musica, alla cultura del territorio e ai grandi temi della contemporaneità.

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate ligure, grazie alla capacità di mettere in dialogo autori, giornalisti, studiosi, artisti e pubblico in un contesto informale e partecipato. Tutti gli incontri, a ingresso libero fino a esaurimento posti, saranno condotti dal giornalista e storyteller Claudio Porchia, direttore della rassegna.

"Sale in Zucca nasce dal desiderio di creare occasioni di incontro e confronto attraverso i libri, le idee e il racconto del territorio – spiega il vicesindaco e assessore alle Manifestazioni Francesco Benza –. Una rassegna che negli anni è cresciuta insieme al suo pubblico e che continua a mettere al centro la partecipazione, la curiosità e il valore della cultura come esperienza condivisa".

L'edizione 2026 propone un percorso che attraversa linguaggi e temi differenti: dalla narrativa noir alla geopolitica, dalla satira alla musica, dalla cultura ecologista alla gastronomia, fino al ricordo di Luigi Veronelli nel centenario della nascita. Un viaggio che intreccia memoria e attualità, offrendo occasioni di riflessione e confronto attraverso libri e testimonianze.

Ad aprire il calendario, il 2 luglio, sarà Bruno Gambarotta con il romanzo Torino, lungo Dora Napoli, affiancato dalle autrici della raccolta Le signore in giallo, dedicata ai misteri e alle atmosfere del Ponente ligure.

L'8 luglio protagonista sarà Alessandro Orsini, che presenterà il libro Disinformazione, dedicato al rapporto tra media, politica e costruzione del consenso. Il 16 luglio sarà la volta di Alessandro Di Battista, che proporrà una riflessione sul ruolo dell'informazione, sulle crisi internazionali e sulle dinamiche della comunicazione contemporanea. Il 23 luglio spazio alla comicità con Luca Galtieri e Marco Carena, tra televisione, satira e il racconto del celebre controfestival "San Scemo".

Il 30 luglio la rassegna renderà omaggio a Libereso Guglielmi, il "giardiniere di Calvino", con Simonetta Chiarugi e Ottavia Castellaro, protagoniste di un incontro dedicato ai giardini, alle erbe aromatiche e alla creatività naturale. Al termine è prevista una degustazione-aperitivo ispirata all'universo botanico di Libereso.

Il 4 agosto, nel centenario della nascita di Luigi Veronelli, si parlerà di vino, territorio e produzioni identitarie attraverso i libri Abbecedario Dionisiaco di Maria Luisa Alberico e De.Co.: il racconto di un territorio di Tiziana Martino.

L'11 agosto sarà dedicato alla memoria della frontiera tra Ventimiglia e Mentone e alla figura del dottor Serge Voronoff, con gli scrittori Enzo Barnabà e Stephan R. Meier. Ospite speciale della serata sarà Lorenzo Beccati, storica voce del Gabibbo.

La rassegna si concluderà il 27 agosto con Ennio Cominetti e il suo originale percorso tra musica e vino dal titolo Per Bacco, che musica!, accompagnato da una degustazione finale di Moscatello di Taggia della Cantina Sansteva e prodotti del territorio proposti da B&B Dolciaria.

Ancora una volta Sale in Zucca conferma la propria vocazione: trasformare i libri e le idee in occasioni di incontro, contribuendo a valorizzare il territorio attraverso la cultura e la partecipazione.

Programma

Giovedì 2 luglio

Dal noir torinese ai misteri del Ponente: Bruno Gambarotta e “Le signore in giallo”

Torino e il Ponente ligure si incontrano nel segno del noir. Bruno Gambarotta presenterà il suo ultimo romanzo Torino, lungo Dora Napoli, ambientato nella Torino popolare e inquieta degli anni Novanta. Accanto a lui le autrici del volume Le signore in giallo – Federica Birocchi, Gabriella Benedetti, Anna Maria Usai, Paola Mereu e Simonetta Marvaldi – porteranno atmosfere e misteri nati tra i paesaggi del Ponente ligure. Una serata dedicata al fascino del racconto giallo, tra ironia, memoria e territori narrati.

Mercoledì 8 luglio

Alessandro Orsini: disinformazione e opinione pubblica nelle democrazie contemporanee

Con il libro Disinformazione, Alessandro Orsini affronta il rapporto tra media, politica e costruzione del consenso nelle democrazie occidentali. Un incontro dedicato ai meccanismi della comunicazione contemporanea e al modo in cui narrazioni e conflitti influenzano la percezione pubblica della realtà.

Giovedì 16 luglio

Alessandro Di Battista: l’informazione nei regimi democratici

Reporter, scrittore e documentarista, Alessandro Di Battista propone una riflessione sul rapporto tra informazione, politica e conflitti internazionali. Attraverso i suoi libri più recenti e le esperienze maturate sul campo, racconterà le dinamiche della comunicazione contemporanea e il ruolo delle narrazioni mediatiche nel racconto delle crisi globali.

Giovedì 23 luglio

Luca Galtieri e Marco Carena

Tra comicità, televisione e controfestival

Una serata dedicata alla satira e al mondo dello spettacolo.

Luca Galtieri presenterà Come nasce un cretino, libro ironico e pungente sui piccoli vizi della società contemporanea. Marco Carena racconterà invece l’universo irriverente di San Scemo, il celebre controfestival nato all’ombra della manifestazione sanremese.

Un viaggio tra comicità, televisione, musica e costume italiano.

Giovedì 30 luglio

Nel segno di Libereso: Giardini, erbe aromatiche e magie naturali

La natura e il mondo delle erbe aromatiche saranno al centro dell’incontro con Simonetta Chiarugi e Ottavia Castellaro.

Con Il mio piccolo giardino, Simonetta Chiarugi accompagnerà il pubblico in un racconto poetico dedicato alle piante, ai fiori e alla creatività naturale. Ottavia Castellaro presenterà invece Aromatiche da bere, volume che esplora il mondo delle erbe spontanee e aromatiche attraverso cocktail e abbinamenti contemporanei.

Al termine della serata degustazione-aperitivo dedicata a Libereso Guglielmi.

Martedì 4 agosto

Serata Veronelli: a cento anni dalla nascita

Nel centenario della nascita di Luigi Veronelli, “Sale in Zucca” dedica una serata a uno dei grandi protagonisti della cultura gastronomica italiana.

Attraverso i libri Abbecedario Dionisiaco di Maria Luisa Alberico e e De.Co.:il racconto di un territorio di Tiziana Martino, l’incontro ripercorrerà il pensiero di Veronelli: il vino come racconto culturale, il territorio come identità, la difesa dei piccoli produttori e delle tradizioni locali come patrimonio collettivo.

Lunedì 10 agosto

La memoria di un confine tra ieri e oggi, sulle tracce di Voronoff.

Enzo Barnabà, Lorenzo Beccati e Stephan R. Meier

Enzo Barnabà, autore de “Il Sentiero della Speranza”, parlerà della storia e dell’attualità della frontiera tra Ventimiglia e Mentone. Quale biografo del dottor Serge Voronoff, lo scrittore risponderà alla domanda

che molti si posero ed ancor oggi si pongono: “Il celebre chirurgo è stato uno scienziato o un ciarlatano?”

Voronoff, è anche al centro del quarto volume della serie di gialli Riviera Express di Stephan R. Meier che presenterà il suo ultimo libro. Ospite speciale: Lorenzo Beccati, la voce del Gabibbo.

Giovedì 20 agosto

Walter Pistarini: la musica della coscienza ecologica

Con Canzoni per un sogno, Walter Pistarini propone un viaggio tra musica e ambiente, raccontando artisti e canzoni che hanno affrontato temi legati alla natura, alla pace e al rapporto tra uomo e pianeta. La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali di Christian Gullone.

Giovedì 27 agosto

“Per Bacco, che musica!” Quando il vino incontra le note

Il maestro Ennio Cominetti guiderà il pubblico in un percorso originale tra musica e vino, mostrando come degustazione e ascolto possano dialogare attraverso emozioni, memoria e sensibilità culturale. Al termine della serata brindisi finale con il Moscatello di Taggia della Cantina Sansteva e degustazione di prodotti del territorio a cura della ditta B&B Dolciaria,