Imperia: Notte Bianca a Costa d'Oneglia con la XXXIX Festa della Bandiera Argentina (Foto)

Sabato 4 luglio, dalle ore 19 fino a tarda notte, il borgo di Costa d'Oneglia ospiterà la Notte Bianca di Costa d'Oneglia 2026 - XXXIX Festa della Bandiera Argentina, organizzata dal Circolo Culturale Manuel Belgrano di Costa d'Oneglia.

L'intero centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con un percorso di circa un chilometro tra piazzette e il caratteristico caruggio medievale. Per tutta la serata il pubblico potrà assistere gratuitamente a spettacoli di tango argentino, sei concerti dal vivo, due dj set, tre mostre, oltre a trovare punti ristoro, bar e numerose proposte gastronomiche.

La manifestazione rende omaggio allo storico legame tra Costa d'Oneglia e l'Argentina, paese al quale è legata la figura del generale Manuel Belgrano, padre della patria argentina, le cui origini familiari risalgono proprio al borgo imperiese.

Il momento istituzionale della XXXIX Festa della Bandiera Argentina prenderà il via alle ore 20 con il raduno delle autorità davanti alla sede del Circolo Manuel Belgrano, all'ingresso sud del paese. Il corteo, accompagnato dai bambini del Coro di voci bianche dell'Accademia Vocale e Corale d'Imperia - Associazione "LA muSIca MI FA cREsceRE", raggiungerà Piazza Duomo eseguendo canti argentini.

Alle 20.20, presso il busto del generale Manuel Belgrano, si terrà la manifestazione della Bandiera Argentina con l'esecuzione degli inni nazionali italiano e argentino e la deposizione della corona d'alloro. Seguiranno, alle 20.30, i saluti delle autorità e la consegna della targa "Costese Doc", che quest'anno sarà assegnata alla professoressa Egle Lippiello per la partecipazione costante, l'impegno e la dedizione dimostrati nei confronti del Circolo Manuel Belgrano e della comunità di Costa d'Oneglia.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola, il console argentino di Milano Ricardo Lachterman, l'assessore della Regione Liguria Marco Scajola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, gli assessori del Comune di Albisola Superiore Simona Poggi, Sara Brizzo e Massimo Sprio, il coordinatore del Comitato "Alteresi nel mondo" del Comune di Altare Alberto Saroldi e il presidente del Circolo Manuel Belgrano Giuseppe Cassini.

Alle 21.20 Piazza Duomo ospiterà lo spettacolo di tango argentino "Casadores de Tango", con i ballerini Carina D'Alvia e Hernan Gerez, Aylen Ramirez e Pablo Pereyra, accompagnati dal duo musicale "Los Casares", formato da Oscar Casares e Andrea Man. Al termine, alle ore 22, saranno offerti ai presenti dolci argentini preparati dalla Pasticceria Angelo.

Per tutta la serata si alterneranno inoltre numerosi concerti gratuiti con The Cube, Il Cielo d'Irlanda, Angelo Ventimiglia al pianoforte e voce, il cantautore Puglia e le fisarmoniche di Luca e Ismaele.

La musica proseguirà fino a tarda notte con due dj set: in Piazza Duomo si esibiranno Michele K e Antonovvi del collettivo Mondo Alieno, mentre al campo sportivo sarà protagonista Dj Max.

Spazio anche all'arte con tre esposizioni distribuite nel borgo. Nel Vecchio Frantoio Cavour sarà allestita la mostra "Viaggi di terra e di mare – Le ceramiche di Albisola e i vetrai di Altare nel mondo", organizzata dai Comuni di Altare e Albisola Superiore e dedicata alla comune storia di emigrazione verso l'Argentina. In Piazza Alfieri sarà visitabile "Spray Power", mostra dei writers Jori & Gioia, mentre nel vicolo Ciuxa sarà esposta "L'incontro che ti svolta", curata dal collettivo Agenda Fotografica, che da quest'anno ha sede negli spazi del Circolo Manuel Belgrano.

Non mancherà l'offerta gastronomica. L'Osteria della Nonna Petronilla, allestita nel campo sportivo, proporrà specialità liguri e vegetariane. Saranno inoltre presenti altri quattro punti ristoro con friscioi e pizzette di Costa, rostelle e porchetta, crepes e hot dog, pizze, focacce e pan fritto, oltre a quattro bar con cocktail, birra e sangria.

Per raggiungere la manifestazione sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta dalle ore 19 all'1 di notte, con partenza da Largo Nannollo Piana, alla fermata degli autobus dietro Piazza Dante a Imperia, e fermata aggiuntiva in via Felice Musso, a Castelvecchio, al bivio per Costa d'Oneglia.