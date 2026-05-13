Psichiatria, farmaci e rischi: Antonello Lanteri presenta a Bordighera il libro “Maneggiare con cura”

Il delicato rapporto tra pazienti, cure e farmaci psichiatrici al centro dell’incontro organizzato dal Rotary Sanremo Hanbury all’Hotel Parigi di Bordighera, dove è stato presentato il libro “Maneggiare con cura – Manualetto per un uso non pericoloso della psichiatria” del professor Antonello Lanteri, psichiatra, già primario e successivamente direttore di distretto in Piemonte.

Ad aprire la serata è stato il presidente del club Renato Verruggio, che ha ricordato come Antonello Lanteri sia figlio del professor Antonio Lanteri, già sindaco di Triora e socio fondatore dello stesso Rotary Sanremo Hanbury. Nel corso dell’incontro, il medico ha illustrato i contenuti del volume, pensato per offrire spiegazioni semplici e accessibili di una materia complessa come la psichiatria. Lanteri ha sottolineato come questa disciplina sia, nella maggior parte dei casi, uno strumento fondamentale per aiutare le persone, pur evidenziando che, in alcune situazioni, “può anche procurare danni” se non utilizzata con attenzione e competenza.

Ampio spazio è stato dedicato ai farmaci impiegati nei trattamenti psichiatrici, ai loro effetti e alle modalità con cui vengono prescritti e monitorati. Lo psichiatra ha inoltre raccontato l’organizzazione della struttura sanitaria da lui diretta nel corso della carriera, soffermandosi anche su alcuni episodi curiosi vissuti durante oltre quarant’anni di attività professionale. Numerose le domande rivolte dal pubblico, alle quali il professor Lanteri ha risposto in modo dettagliato ed esaustivo, contribuendo ad approfondire temi spesso poco conosciuti ma di grande attualità.

Nella foto: Antonello Lanteri, Desirée Negri e Renato Verruggio