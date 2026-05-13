Bordighera si prepara a vivere una giornata di sport e solidarietà con la 50a Marcia delle Palme

Il 17 maggio andrà in scena la 50a Marcia delle Palme a Bordighera.

L’evento è organizzato dall’associazione Bordighera Bene Comune, che ha recentemente rinnovato la propria guida con l’elezione della nuova presidente Gisella Gozzi, insieme a U Risveiu Burdigotu, con il patrocinio del comune di Bordighera. "Immagina di camminare tra la natura, immerso nella storia. E di farlo insieme a centinaia di persone con cui condividere un momento unico di gioia, svago e bellezza. Non è un sogno" - dicono gli organizzatori - "E’ quello che accadrà domenica 17 maggio: Bordighera si prepara a vivere una giornata di sport e solidarietà con la 50ª edizione della 'Marcia delle Palme', appuntamento ormai storico per la città delle palme e per tutto il Ponente ligure".

Un traguardo importante per una manifestazione nata nel 1973 e diventata negli anni molto più di una semplice camminata: un momento di comunità capace di unire generazioni, sportivi, famiglie e visitatori alla scoperta del territorio tra mare e collina. "Il percorso della 50ª edizione sarà un anello panoramico di circa 12 chilometri attraverso alcuni degli angoli più suggestivi dell’entroterra bordigotto. La partenza è prevista dalla Spianata del Capo, per poi attraversare Bordighera Alta, Sasso e Vallebona, lungo sentieri, mulattiere, uliveti secolari e caruggi storici con viste mozzafiato sulla Riviera e sulla Costa Azzurra" - fanno sapere gli organizzatori - "Due le formule proposte: la marcia agonistica, con partenza alle 8.15 e quota di partecipazione di 20 euro, e la marcia amatoriale, al via alle 9.30 con iscrizione a 15 euro. Prevista anche un’agevolazione per associazioni sportive e scuole, con quota ridotta a 12 euro a persona per gruppi di almeno otto partecipanti. Tra le novità più attese di questa edizione speciale c’è il ritorno della tradizionale pasta finale da condividere tutti insieme all’arrivo, un momento conviviale che per anni ha rappresentato il simbolo della festa conclusiva della Marcia delle Palme. Negli ultimi anni, per ragioni organizzative, la storica 'spaghettata' non veniva più preparata. Per il cinquantesimo anniversario gli organizzatori hanno deciso di riportare in tavola uno dei momenti più amati dai partecipanti, recuperando così lo spirito autentico della manifestazione".

"La Marcia delle Palme conserva infatti una forte anima solidale. Dal 2004 i fondi raccolti sostengono enti e progetti benefici legati alla ricerca scientifica e all’assistenza sociale. Nel corso degli anni sono stati aiutati, tra gli altri, l’Istituto Gaslini di Genova, AIRC, SPES-AUSER, l’Unione Italiana Ciechi, la Lega per la Difesa del Cane e ANGSA" - ricordano gli organizzatori - "Il percorso sarà accompagnato anche dai sapori del territorio, a partire dal tradizionale 'Pan Bagnau': il panino simbolo della marcia preparato con pane integrale, pomodori, cipolla, basilico e olio extravergine d’oliva. Dopo avere superato quota 900 partecipanti nell’edizione 2025, gli organizzatori puntano a una grande festa popolare per celebrare mezzo secolo di storia, passione e appartenenza".

“Camminare insieme significa non lasciare indietro nessuno”: è questo il messaggio scelto per la 50ª Marcia delle Palme, pronta ancora una volta a trasformare Bordighera in un grande percorso condiviso tra memoria, paesaggio e solidarietà che permetterà anche alle persone con disabilità motoria di partecipare grazie alla collaborazione di SPES-AUSER. Gli organizzatori ringraziano la Protezione Civile, la Croce Rossa, la Polizia Municipale, il Comune di Vallebona, il Comune di Bordighera, la Proloco Rinascita Borghettina, la Proloco di Sasso, la Proloco di Vallebona, la SPES-AUSER, i volontari e gli sponsor che renderanno possibile la riuscita della manifestazione.