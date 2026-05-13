“Raccontare a Ponente”, a Sanremo il romanzo ‘Sciccorina’ per il secondo appuntamento della rassegna letteraria dedicata agli incontri tra culture

Prosegue a Sanremo la rassegna letteraria “Raccontare a Ponente. Incontri con l’autore”, organizzata dall’Associazione Francesco Biamonti in collaborazione con la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 14 maggio alle ore 17.00 negli spazi della Coop di Sanremo e sarà dedicato alla presentazione del volume “Sciccorina”, romanzo firmato da Remo Ferretti che affronta uno dei capitoli più oscuri e dimenticati della storia coloniale italiana in Eritrea.

La rassegna, curata da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella, propone quattro incontri letterari accomunati da un forte respiro internazionale e cosmopolita, con storie che intrecciano culture, territori e identità tra Paesi lontani e l’estremo Ponente ligure.

“Sciccorina” racconta le vicende di Umberto Volpini, giovane pilota della Regia Aeronautica impegnato nell’Africa coloniale italiana, e di sua moglie Ada Agresti, insegnante che si oppone alle violenze e alle discriminazioni del colonialismo attraverso la forza dell’amore e della dignità.

Sullo sfondo di un’Eritrea affascinante e drammatica, il romanzo affronta temi complessi come il “madamato”, la condizione dei meticci e le contraddizioni dell’ideologia fascista nelle colonie africane.

L’autore Remo Ferretti, nato ad Asmara, ambienta infatti la storia tra Asmara e Massawa durante il periodo dell’occupazione italiana. Durante l’incontro dialogherà con Renata Dalmasso, docente originaria di Bordighera cresciuta in Eritrea, insieme alle curatrici della rassegna Loretta Marchi e Doriana Valesini.

La rassegna proseguirà il 28 maggio con “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace, dedicato al tema delle migrazioni contemporanee attraverso la storia di una giovane eritrea in fuga verso l’Italia, e l’11 giugno con “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone, racconto corale ambientato nel grattacielo Torre Doria di Oneglia.

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita e rientrano nel programma “Corsi&Percorsi” promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria, nato per offrire occasioni di approfondimento culturale e valorizzazione del territorio.