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Eventi | 13 maggio 2026, 12:15

“Raccontare a Ponente”, a Sanremo il romanzo ‘Sciccorina’ per il secondo appuntamento della rassegna letteraria dedicata agli incontri tra culture

Giovedì 14 maggio alla Coop di Sanremo il dialogo con l’autore Remo Ferretti tra memoria coloniale, Eritrea e identità. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Francesco Biamonti e dalla Sezione Soci Coop Liguria

“Raccontare a Ponente”, a Sanremo il romanzo ‘Sciccorina’ per il secondo appuntamento della rassegna letteraria dedicata agli incontri tra culture

Prosegue a Sanremo la rassegna letteraria “Raccontare a Ponente. Incontri con l’autore”, organizzata dall’Associazione Francesco Biamonti in collaborazione con la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 14 maggio alle ore 17.00 negli spazi della Coop di Sanremo e sarà dedicato alla presentazione del volume “Sciccorina”, romanzo firmato da Remo Ferretti che affronta uno dei capitoli più oscuri e dimenticati della storia coloniale italiana in Eritrea.

La rassegna, curata da Loretta Marchi, Doriana Valesini e Corrado Ramella, propone quattro incontri letterari accomunati da un forte respiro internazionale e cosmopolita, con storie che intrecciano culture, territori e identità tra Paesi lontani e l’estremo Ponente ligure.

“Sciccorina” racconta le vicende di Umberto Volpini, giovane pilota della Regia Aeronautica impegnato nell’Africa coloniale italiana, e di sua moglie Ada Agresti, insegnante che si oppone alle violenze e alle discriminazioni del colonialismo attraverso la forza dell’amore e della dignità.

Sullo sfondo di un’Eritrea affascinante e drammatica, il romanzo affronta temi complessi come il “madamato”, la condizione dei meticci e le contraddizioni dell’ideologia fascista nelle colonie africane.

L’autore Remo Ferretti, nato ad Asmara, ambienta infatti la storia tra Asmara e Massawa durante il periodo dell’occupazione italiana. Durante l’incontro dialogherà con Renata Dalmasso, docente originaria di Bordighera cresciuta in Eritrea, insieme alle curatrici della rassegna Loretta Marchi e Doriana Valesini.

La rassegna proseguirà il 28 maggio con “Speranza è il mio nome” di Antonella Squillace, dedicato al tema delle migrazioni contemporanee attraverso la storia di una giovane eritrea in fuga verso l’Italia, e l’11 giugno con “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone, racconto corale ambientato nel grattacielo Torre Doria di Oneglia.

Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita e rientrano nel programma “Corsi&Percorsi” promosso dalle Sezioni Soci di Coop Liguria, nato per offrire occasioni di approfondimento culturale e valorizzazione del territorio.

Redazione

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