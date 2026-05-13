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Eventi | 13 maggio 2026, 07:55

Corale Angeli di Pace, la musica che rende il matrimonio un’emozione da vivere tra fede, amore e solidarietà

Voci, armonie e musicisti di grande sensibilità accompagnano gli sposi nel giorno più bello sostenendo Oasi Angeli di Pace ETS

Corale Angeli di Pace, la musica che rende il matrimonio un’emozione da vivere tra fede, amore e solidarietà

Ci sono giorni destinati a restare nel cuore per sempre. Il matrimonio è uno di quei momenti unici, capaci di racchiudere emozioni profonde, promesse e ricordi destinati a durare una vita. È proprio da questo desiderio di rendere ancora più intenso e significativo il giorno delle nozze che nasce la Corale Angeli di Pace, realtà composta da musicisti e coristi che mettono passione, sensibilità e spiritualità al servizio degli sposi.

Nella suggestiva atmosfera della Chiesa, tra voci corali, melodie coinvolgenti e armonie capaci di parlare al cuore, ogni celebrazione si trasforma in un’esperienza autentica e carica di emozione. La Corale accompagna i momenti più importanti del rito matrimoniale con un servizio curato nei dettagli, pensato per creare un’atmosfera elegante, intensa e profondamente spirituale.

“Perché certe emozioni non si ascoltano soltanto. Si vivono insieme”: è questo il messaggio che anima la Corale Angeli di Pace, impegnata a trasformare la musica in uno strumento di condivisione e partecipazione. La Corale è composta da ottimi musicisti e coristi che, con dedizione e professionalità, animano le celebrazioni matrimoniali offrendo agli sposi e ai loro invitati un accompagnamento musicale ricco di pathos e bellezza.

Ma c’è anche un importante valore solidale dietro ogni esibizione. Attraverso una libera offerta a favore di Oasi Angeli di Pace ETS, gli sposi potranno infatti sostenere concretamente le attività dell’associazione, contribuendo a un progetto che unisce musica, fede e solidarietà. Un modo speciale per rendere ancora più unico il giorno del sì, regalando alla celebrazione un’atmosfera capace di lasciare un segno nel cuore di tutti i presenti.

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