Bandiera Blu: oggi la cerimonia per la consegna, confermate quelle del 2024 e rimane ancora fuori Arma di Taggia

E’ fissata per questa mattina alle 10.30 la cerimonia di consegna delle ‘Bandiere Blu’ della Fee, che attestano i vari riconoscimenti realizzati dalla Foundation for Environmental Education. Lo scorso anno hanno ricevuto il vessillo le città di Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina. Sette comuni per 7 Bandiere Blu, che dovrebbero essere riconfermate mentre dovrebbe rimanere ‘in castigo’ ancora per quest’anno Arma di Taggia, rimasta al palo anche l’anno scorso.

Per quanto riguarda Sanremo rimangono i dubbi su quale parte del litorale la città dei fiori riceverà la bandiera blu che, comunque, confermerà anche quest’anno come la provincia di Imperia sia tra le riviere più belle ed apprezzate in Italia.

Nel dettaglio le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2024 sono state: Riva Ligure Centro, San Lorenzo al Mare (U' Nustromu, Prima Punta e Baia delle Vele), Sanremo (Tre Ponti, Tiro a Volo, Bussana, Imperatrice e Baia Capo Pino), Diano Marina (Litorale), Santo Stefano al Mare (Il Vascello e Baia Azzurra), Imperia (Borgo Marina e Spianata Borgo Peri). Sempre lo scorso anno anche i porti della Provincia di Imperia sono stati insigniti del premio Bandiera Blu 2024. Tra questi: San Lorenzo al Mare (Marina di San Lorenzo), Sanremo (Portosole), Santo Stefano al Mare (Marina degli Aregai), Bordighera (Porto turistico), Ventimiglia (Cala del Forte) ed Imperia (Porto turistico).