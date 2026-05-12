Cinema di Bordighera, torna il grande schermo: la programmazione aggiornata fino al 28 maggio 2026

Nuove uscite, grandi sequel e appuntamenti dedicati al cinema d’autore animano la programmazione dei cinema di Bordighera fino al prossimo 28 maggio 2026. Le sale dell’Olimpia Liberty e del Multisala Zeni propongono un calendario ricco di proiezioni pensato per soddisfare ogni tipo di pubblico.

All’Olimpia Liberty si comincia da venerdì 15 a domenica 17 maggio con il ritorno di “Il Diavolo veste Prada 2”, in programma alle ore 16.30, 18.45 e 21.00. Dopo la pausa dal 18 al 20 maggio, giovedì 21 maggio spazio alla tradizionale Rassegna Films d’Essai con “Buon Viaggio Marie”, proiettato alle 18.00 e alle 21.00.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio sarà invece la volta di “Amarga Navidad”, con tre spettacoli giornalieri alle 16.30, 18.45 e 21.00. Il film resterà in cartellone anche martedì 26 e mercoledì 27 maggio con spettacoli alle 16.30 e 18.45. Chiusura prevista lunedì 25 maggio.

Al Multisala Zeni – Sala 1, il weekend dal 15 al 17 maggio sarà dedicato a “Michael”: venerdì unico spettacolo alle 21.00, mentre sabato e domenica il pubblico potrà scegliere tra le proiezioni delle 16.00, 18.30 e 21.00.

Dal 21 al 24 maggio riflettori puntati su uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”. Gli spettacoli serali di giovedì e venerdì sono previsti alle 21.00, mentre sabato e domenica il film sarà proiettato alle 16.00, 18.30 e 21.00. La Sala 1 resterà chiusa dal 25 al 28 maggio.

Alla Sala 2 del Multisala Zeni, spazio all’azione con “Mortal Kombat II”, in programma dal 15 al 17 maggio alle ore 21.00 come spettacolo unico serale. Nel pomeriggio di sabato e domenica sarà invece proiettata la commedia romantica “L’amore sta bene su tutto” alle 16.00 e alle 18.30.

Dal 21 al 24 maggio la Sala 2 ospiterà nuovamente “Il Diavolo veste Prada 2”, con spettacoli alle 21.00 giovedì e venerdì e tripla programmazione nel fine settimana alle 16.00, 18.30 e 21.00. Anche questa sala osserverà un periodo di chiusura dal 25 al 28 maggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Cinema Olimpia Liberty al numero 0184 261955 e il Multisala Zeni allo 0184 633601.