“La Galleria Glori-Castellaro”: a Bordighera una serata dedicata alla scoperta dell’opera incompiuta della Valle Argentina

Venerdì 15 maggio, alle ore 21.00, presso la sede del CAI Sezione Bordighera, in Corso Europa 40, si terrà la proiezione “La Galleria Glori-Castellaro”, un viaggio nel cuore della Valle Argentina alla scoperta dell’opera incompiuta appartenente al progetto della diga mai realizzata.
Nel corso della serata verrà presentato un percorso esplorativo all’interno della galleria, ambiente nel quale nel tempo si è sviluppato un mondo tutto da scoprire.
A illustrare i risultati delle ultime ricerche svolte saranno Marco Marchesini del G.S. Ligure A. Issel e Alessandro Pastorelli dello Speleo Club CAI Sanremo.
L’ingresso all’evento è gratuito.