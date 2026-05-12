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Eventi | 12 maggio 2026, 15:01

Bordighera, alla Biblioteca Civica Internazionale il Prof. Andrea Cartotto torna con l’incontro “La tecnologia è neutrale?”

Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato nel mese di gennaio, la Fondazione L’Uomo e il Pellicano è lieta di annunciare il ritorno del Prof. Andrea Cartotto per un nuovo, attesissimo incontro dedicato alle frontiere dell'innovazione e della conoscenza.

Biblioteca Civica Internazionale Bordighera

Biblioteca Civica Internazionale Bordighera

L’evento, dal titolo "La tecnologia è neutrale? Un viaggio tra la storia e l’Intelligenza Artificiale", si terrà presso la Biblioteca Civica Internazionale, giovedì 21 maggio 2026 alle ore 16:30.

In un’epoca segnata dall’ascesa prepotente dell'IA, il Prof. Cartotto accompagnerà i presenti in un’analisi critica che parte dalle radici storiche del progresso per arrivare alle sfide etiche della modernità. L'incontro punta a sviscerare il dilemma della "neutralità" tecnologica: siamo di fronte a semplici strumenti o a sistemi in grado di influenzare attivamente i valori della nostra società?

Andrea Cartotto è un formatore, divulgatore ed esperto di tecnologie didattiche e digitali, noto a livello nazionale per il suo impegno nel campo dell'Educazione Civica Digitale.

Luogo: Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera
Data e Orario: giovedì 21 maggio 2026, ore 16:30
Ingresso: Libero

L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza, agli educatori e a chiunque voglia approfondire il ruolo dell'uomo in un mondo sempre più automatizzato.

Redazione

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