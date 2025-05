Bandiere Blu 2025: confermate le anticipazioni, sette i vessilli ad altrettanti comuni per la nostra provincia ma Sanremo ne perde due (Foto)

Prime conferme, mentre la cerimonia è ancora in corso, per l’assegnazione delle ‘Bandiere Blu’ della Fee, che attestano i vari riconoscimenti realizzati dalla Foundation for Environmental Education. Il vessillo è andato, per la nostra provincia, a: Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina.

Tra le spiagge dobbiamo registrare la perdita della Bandiera Blu a Sanremo per le zone di Bussana e Imperatrice. Queste le spiagge che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2025 sono state: Bordighera (litorale), Riva Ligure (Centro), San Lorenzo al Mare (U' Nustromu, Prima Punta e Baia delle Vele), Sanremo (Tre Ponti, Tiro a Volo e Baia Capo Pino), Diano Marina (Litorale), Santo Stefano al Mare (Il Vascello e Baia Azzurra), Imperia (Borgo Marina e Spianata Borgo Peri).

Confermati, rispetto allo scorso anno, anche i porti della Provincia di Imperia: San Lorenzo al Mare (Marina di San Lorenzo), Sanremo (Portosole), Santo Stefano al Mare (Marina degli Aregai), Bordighera (Porto turistico), Ventimiglia (Cala del Forte) ed Imperia (Porto turistico).

A livello nazionale sono state assegnate quest’anno le bandiere blu a 246, 487 spiagge e 84 porti. Sotto tutti i comuni e i porti premiati con il vessillo.