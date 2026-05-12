Sanremo, domenica 17 maggio torna la festa della "Bbay Maratona"

Conto alla rovescia per la nuova edizione della “Baby Maratona”, in programma domenica 17 maggio alla pista di atletica dopo il rinvio dovuto al maltempo.

L’atteso appuntamento dedicato ai più piccoli si svolgerà con il seguente programma:

dalle ore 8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette e gadget

ore 10: inizio manifestazione

Organizzata dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, la “Baby Maratona” (12° memorial “Lino Bottini”) è rivolta ai piccoli atleti nati dal 2015 al 2023 e prevede anche la "Maratonina delle Mamme" (22ª edizione) e la "Maratonina dei Papà" (24ª edizione).

Premio alla scuola con maggior numero di iscritti.

“Il valore di questa manifestazione – dichiara l’assessore Sindoni - risiede nella capacità di trasformarsi in divertimento per le famiglie, in un’atmosfera di festa e spensieratezza. Un traguardo che non potremo raggiungere senza il contributo fondamentale degli sponsor Merlino Pubblicità srl, Nuova Assistenza e Generali Italia spa che arricchiranno la manifestazione con gadegt, gonfiabili, merende, giochi e intrattenimento. A loro rivolgo un ringraziamento per continuare a credere in questo progetto. Con tale supporto, e con il prezioso lavoro dell’ufficio turismo, possiamo regalare una giornata di festa”.

Per informazioni sulla “Baby Maratona” contattare i numeri

0184/580410 - 414

338/6592058