Bordighera sulle orme di Claude Monet: un tour tra arte, storia e paesaggi immortalati dal maestro impressionista

Un viaggio nella Bordighera che nel 1884 conquistò Claude Monet e contribuì in modo decisivo alla sua evoluzione artistica. È questo il cuore del “Tour Claude Monet – Bordighera”, iniziativa culturale in programma sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 con ritrovo alle ore 10.30 a Villa Pompeo Mariani.

L’evento offrirà ai partecipanti l’occasione di ripercorrere i luoghi immortalati dal grande maestro impressionista durante il suo soggiorno nella città delle palme, attraverso un itinerario accompagnato da fotografie d’epoca e approfondimenti storici.

A guidare il tour sarà Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei periodi più affascinanti della storia dell’arte mondiale e del profondo legame tra Monet e il territorio di Bordighera.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico della città, facendo rivivere atmosfere e scorci che ispirarono alcune delle opere più celebri del pittore francese.

Il costo del biglietto è di 8 euro a persona. Il ritrovo è fissato presso Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5 a Bordighera.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 2364922.