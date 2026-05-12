Bordighera rende omaggio a Libereso, mercoledì 13 maggio il primo incontro della rassegna alla Biblioteca Civica

A dieci anni dalla scomparsa, Bordighera rende omaggio a Libereso Guglielmi, giardiniere, narratore e autentico “personaggio calviniano”, nato proprio nella città ligure nel 1925.

Promossa dall’Associazione Amici di Libereso, la rassegna “Omaggio a Libereso: il giardiniere di Calvino” nasce con l’obiettivo di restituire l’attualità del suo pensiero, intrecciando botanica, letteratura e cultura del paesaggio. Un percorso che, attraverso libri, incontri, mostre e laboratori, trasforma la Biblioteca Civica in uno spazio vivo di memoria e sperimentazione, aperto a un pubblico ampio e trasversale.

Al centro della rassegna, la visione di Libereso: un invito a rallentare, osservare e riscoprire il valore della biodiversità e della libertà della natura, quella che lui stesso amava definire “anarchia vegetale”.

Il primo incontro partirà dai temi della cucina sostenibile, della biodiversità alimentare e del legame tra terra e tavola, con un approfondimento dedicato ai fiori eduli, che Libereso ha promosso e raccontato instancabilmente per tutta la vita.

Protagonisti del primo incontro saranno Claudio Porchia, curatore dei libri di Libereso, e Ilaria Positano, titolare dell’azienda agricola Fiori di Castel d’Appio attiva nella coltivazione e distribuzione di fiori eduli tra Italia e Costa Azzurra.

Questo il calendario degli incontri:

Mercoledì 13 maggio – ore 16.30

Ricette per ogni stagione (Rete Semi Rurali)

Il primo appuntamento è dedicato al ricettario di Libereso, che amava ricordare come in un prato non esistano erbacce, ma “insalate non ancora raccolte”. L’incontro si svolgerà con il giornalista Claudio Porchia e Ilaria Positano dell’azienda I fiori di Castel d’Appio

Giovedì 4 giugno – ore 16.30

Diario di un giardiniere anarchico (Rete Semi Rurali)

Mostra documentaria e fotografica “Il mondo di Libereso”

Un appuntamento dedicato alla filosofia di vita di Libereso: il diario si rivela non solo racconto di giardinaggio, ma vero manifesto di libertà e rispetto per la natura.

Saranno presenti i figli Tanya e Barry Guglielmi.

Giovedì 11 giugno – ore 16.30

L’erbario di Libereso (Rete Semi Rurali)

Laboratorio botanico

Il terzo incontro valorizza la straordinaria capacità di Libereso di riconoscere e raccontare le piante, unendo rigore scientifico e sensibilità artistica.

Workshop aperto a giovani e adulti con Diego Lupano e Marco Damele.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.