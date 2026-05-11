"Oltre il traguardo", alimentazione e integrazione per il runner: a Vallecrosia al Mare incontro con il dottor Stefano Beschi (Foto)

Alimentazione e integrazione per il runner tra performance e salute sarà il tema al centro del prossimo incontro del ciclo 'Oltre il traguardo' in programma sabato 16 maggio dalle 10.30 alle 12 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia al Mare.

Nel corso dell'incontro il dottor Stefano Beschi, laureato in Dietistica, personal trainer CFT3 (ISSA Italia), istruttore sportivo fitness (Unige) con certificazione ISSN-SINSeB presso la scuola di nutrizione ed integrazione nello sport (SNIS) e Master Jmedical Sinseb Nutrition And Wellness, affronterà diversi argomenti come la nutrizione del runner, l'alimentazione prima e dopo la corsa, la nutrizione durante l'attività, l'idratazione e l'equilibrio elettrolitico, l'integrazione sportiva, la performance e la salute. "L'incontro sarà un'opportunità concreta per capire come migliorare la performance partendo da ciò che si mangia" - dicono gli organizzatori - "Strategie semplici e consapevoli per correre meglio, recuperare prima e prendersi cura della propria salute".

L'evento verrà proposto dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare. "L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la prenotazione a 3485686204 o via email a atleticavallecrosia@gmail.com visto che alla fine del convegno verrà offerto un rinfresco" - affermano gli organizzatori - "Sarà possibile lasciare una donazione a sostegno dell'attività dell'associazione".