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Eventi | 11 maggio 2026, 12:36

Sanremo: grande partecipazione al cimitero monumentale della Foce per l’esibizione jazz‑letteraria di Bandakadabra (foto)

Musica, poesia e pubblico numeroso per l’evento con Falzone e Caria. Dedali: “Valorizziamo un sito storico con iniziative culturali di qualità”

Grande successo di pubblico per l’esibizione musicale che si è svolta sabato presso il cimitero monumentale della Foce. Protagonista il gruppo Bandakadabra che, insieme al trombettista Giovanni Falzone e alla voce di Didie Caria, ha proposto un percorso tra musica e letteratura, con letture di Pessoa, Szymborska e Larkin, per celebrare la vita attraverso la forza terapeutica del jazz.

La presenza di così tante persone conferma l’apprezzamento per il sito monumentale e per le numerose iniziative culturali, tra eventi e visite guidate, finalizzate a valorizzare un bene di grande valore storico – dichiara l’assessore alla cultura Enza DedaliUn nuovo risultato che ci sprona a continuare su questa strada, con l’organizzazione di altri appuntamenti, con proposte sia musicali sia letterarie”.

Nelle prossime settimane il Comune di Sanremo parteciperà a Torino all’assemblea dell’Associazione dei Cimiteri Significativi d’Europa (ASCE), alla quale ha recentemente aderito proprio con il cimitero monumentale della Foce. Si tratta di una rete europea, comprensiva di enti pubblici e privati, che promuove i siti di particolare importanza come parte fondamentale del patrimonio dell’umanità.

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