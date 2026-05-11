Cervo ti Strega 2026, tre appuntamenti tra memoria, poesia e grandi voci della letteratura per l’ottantesimo del Premio Strega

Con tre appuntamenti speciali da maggio a luglio torna per la sua tredicesima edizione Cervo ti Strega, il progetto culturale che dal 2014 lega il borgo ligure al più prestigioso riconoscimento della letteratura italiana contemporanea.

L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa a Imperia con gli interventi della sindaca di Cervo Lina Cha e della prof.ssa Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice della rassegna. Presenti anche il critico di poesia Fabio Barricalla, le poetesse Danila Marchi e Patrizia Massano, e la cantante Nama, nonché due delegazioni scolastiche dal liceo Vieusseux di Imperia, con la prof.ssa Emanuela Ramoino e gli studenti Michela Martini, Martino Scisco e Andrea Riva, e del liceo Cassini di Sanremo con gli studenti Asia D’Agostino, Eleonora Lavalle, Giulia Maffeis e la prof.ssa Marianela Gonzalez.

Cervo ti Strega 2026 sarà un’edizione tra memoria e contemporaneità: nato nel 1947, il Premio Strega celebra infatti i suoi ottant’anni, un anniversario che rappresenta un momento di riflessione sul valore e sulla continuità della tradizione letteraria italiana. In questo contesto, Cervo ti Strega si conferma spazio di incontro tra autori e lettori capace di coniugare eccellenza culturale e valorizzazione del territorio, e di rafforzare l’identità di Cervo, tra i Borghi più Belli d’Italia, la cui vocazione di centro di produzione culturale intreccia letteratura, musica e paesaggio in un’esperienza condivisa. Confermandosi come appuntamento di rilevo nazionale, il progetto Cervo ti Strega ha rafforzato anno dopo anno il dialogo tra territorio e grandi protagonisti della scena letteraria italiana, offrendo al pubblico occasioni autentiche di incontro, ascolto e partecipazione.

Il filo conduttore della tredicesima edizione dell’evento letterario cervese sarà la poesia, con un’attenzione particolare alla produzione poetica femminile. Il percorso renderà omaggio alle voci delle donne nella letteratura e alla loro presenza nella storia del Premio Strega. La cinquina dei finalisti del Premio Strega Poesia 2026 sarà proclamata il 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. Pochi giorni dopo, sabato 23 maggio, i cinque finalisti saranno protagonisti a Cervo alle 16.30 all’Oratorio di Santa Caterina per un incontro con il pubblico condotto da Fabio Barricalla con l’introduzione di Francesca Rotta Gentile. Poeti e poetesse finalisti dialogheranno a confronto diretto con il pubblico, tra letture delle opere selezionate e momenti musicali con la cantante Nama.

Si prosegue domenica 24 maggio alle 16.30 all’Oratorio di Santa Caterina per “Voci che restano. Poesie di donne tra memoria e presente”, un omaggio a Orsola Nemi condotto sempre fa Fabio Barricalla con Francesca Rotta Gentile. Tra interventi critici e letture poetiche parteciperanno le poetesse Milena Mara Anastasia, Danila Marchi e Patrizia Massano. Sarà presente l’OpenOrchestra diretta dal Maestro Marco Reghezza, gli intermezzi musicali saranno a cura della pianista Luisa Repola.

Il gran finale di Cervo ti Strega sarà domenica 19 luglio alle 21.30 sul palcoscenico stregato della piazza dei Corallini. Sarà Pino Strabioli, noto volto televisivo legato all’evento letterario, a fare gli onori di casa per presentare il vincitore del Premio Strega 2026, proclamato in piazza Campidoglio a Roma l’8 luglio. Alla serata, resa accessibile dalla traduzione LIS di Lorella Galvani, parteciperà la cantante Nama; seguiranno il firma copie e l’incontro con il pubblico. Proseguirà inoltre anche quest’anno la collaborazione con diverse scuole delle province di Imperia e Cuneo: il 19 luglio in piazza dei Corallini saranno presenti alcuni allievi dell’Ist. Baruffi di Ceva, dei licei Vieusseux di Imperia, Cassini di Sanremo e Aprosio di Ventimiglia, dell’Ist. Colombo di Sanremo.

Gli appuntamenti del 23 e 24 maggio sono gratuiti, la serata del 19 luglio prevede un biglietto di ingresso di 10 euro, acquistabile prossimamente su www.cervofestival.com

Cervo ti Strega è organizzato in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e BPER Banca, ed è realizzato con il patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Dmo Riviera dei fiori, I Borghi più belli d’Italia, Città che legge, M Hotels, Hotel Paradiso Diano Marina, Bagni L’angolo, ristorante Bellavista, ristorante San Giorgio. Si ringrazia “I Fiori di Isa e Paola” per gli addobbi floreali.

Dichiarazione del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola: «Come presidente della Provincia non posso che esprimere soddisfazione per l’alto livello qualitativo raggiunto dagli eventi proposti dall’amministrazione di Cervo e dagli organizzatori: il pubblico di turisti e non solo avrà l'occasione di partecipare ad appuntamenti di rilievo culturale nazionale realizzati con il Premio Strega, e di conoscere da vicino voci di scrittori e poeti»

Dichiarazione del sindaco di Cervo Lina Cha: «Cervo si conferma ancora una volta un luogo dove la cultura prende forma e diventa esperienza condivisa. Con grande orgoglio presentiamo la tredicesima edizione di Cervo ti Strega, un progetto che in questi anni ha saputo crescere, consolidarsi e diventare un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale. L’edizione 2026 è per noi particolarmente significativa: celebriamo gli ottant’anni del Premio Strega, un simbolo della letteratura italiana, e lo facciamo scegliendo di dare voce alla poesia e, in particolare, alla scrittura femminile. È una scelta culturale, ma anche civile: riconoscere il valore delle voci delle donne, ieri e oggi, significa contribuire a costruire una narrazione più completa e consapevole del nostro tempo. Ringrazio la professoressa Francesca Rotta Gentile per la visione e la passione con cui ha ideato e continua a curare questa rassegna, tutti gli ospiti, gli artisti e coloro che rendono possibile questo progetto. Invito cittadini, visitatori e appassionati di letteratura a partecipare agli eventi: perché la cultura vive davvero solo quando viene condivisa».

Dichiarazione di Francesca Rotta Gentile: «Cervo ti Strega nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: portare la grande letteratura nei luoghi, creare incontro, generare dialogo. Nel 2026 celebriamo un traguardo importante: gli ottant’anni del Premio Strega. Abbiamo scelto di farlo anche attraverso la poesia, una forma di espressione essenziale e potente, e attraverso le voci delle donne. Questa edizione vuole essere un ponte tra memoria e contemporaneità: rendere omaggio a figure come la poetessa e scrittrice del Novecento Orsola Nemi e, allo stesso tempo, dare spazio alle poetesse di oggi. Con le sorprese della Open Orchestra diretta da Marco Reghezza e la pianista bravissima Luisa Repola .Poi il grande finale sulla piazza dei Corallini il 19 luglio con il conduttore televisivo Pino Strabioli e il vincitore del Premio Strega della ottantesima edizione con la bellissima musica dal vivo della cantante Nama. Ogni appuntamento sarà un’occasione di ascolto e confronto, un momento in cui il pubblico non è spettatore passivo, ma parte attiva del dialogo. Cervo continua così a essere un laboratorio culturale aperto, capace di coniugare bellezza, riflessione e partecipazione».



