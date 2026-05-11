Stefano Nazzi ospite oggi su Radio Onda Ligure: intervista speciale per gli appassionati di True Crime

Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure per tutti gli appassionati di True Crime. Ospite della trasmissione “Liguria in Onda” sarà infatti Stefano Nazzi, il giornalista milanese diventato negli ultimi anni uno dei principali punti di riferimento italiani del genere.

Autore e conduttore del podcast “Indagini”, stabilmente ai vertici delle classifiche Spotify, Nazzi è noto anche per la trasmissione televisiva “Il Caso” in onda su Rai 3.

A renderlo particolarmente apprezzato dal pubblico è il suo stile narrativo rigoroso e riconoscibile, basato su oggettività, approfondimento e grande attenzione alla ricostruzione dei fatti attraverso testimonianze, documenti giudiziari e il racconto mediatico delle vicende affrontate.

L’intervista rappresenterà anche l’occasione per presentare “Indagini Live 2006”, lo spettacolo che questa sera vedrà Stefano Nazzi protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Accanto a lui si conferma il gruppo di lavoro che accompagna il progetto dal vivo: Marco Iacomelli alla regia, Massimiliano Perticari come regista associato e Stefano Tumiati alle musiche.

L’intervista andrà in onda alle 16.45 nel corso del programma “Liguria in Onda”, condotto da Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito di Radio Onda Ligure e tramite la nuova applicazione gratuita dell’emittente.