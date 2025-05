Ventimiglia, i pescatori cambiano location: 'A Lampara' inaugura la nuova sede (Foto e video)

L'Asd A Lampara di Ventimiglia festeggia il 25esimo anniversario dalla fondazione inaugurando la nuova sede. Alla presenza di autorità civili, locali, provinciali e regionali, della Capitaneria di Porto, dei pescatori dilettanti, dei cittadini e di alcuni rappresentanti delle associazioni, come Patrizia Bottiglieri di Azzurro Donna, dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia, questa mattina, è stata ufficialmente inaugurata la nuova location che ospiterà l'associazione sportiva 'A Lampara'.

"La nuova sede è stata realizzata grazie all'importante impegno materiale ed economico che ha coinvolto tutti i membri associati, grazie anche alla collaborazione fornita dall'Amministrazione comunale, che ha individuato e approvato la nuova collocazione, e dalle autorità marittime locali" - dice il presidente dell'associazione sportiva A Lampara, Francesco Tripodi.

"Insieme si possono fare cose belle. L'assessore regionale Marco Scajola, l'assessore di Ventimiglia Adriano Catalano e il consigliere comunale Roberto Parodi hanno fatto davvero un fiore all'occhiello per la città e per i pescatori" - commenta il vicesindaco Marco Agosta - "Grazie di cuore a tutti per il vostro impegno".

"Conosco il mondo associativo e so quanto sacrificio, dedizione e passione si mette in atto per mantenere le realtà associative in vita" - mette in risalto l'assessore Adriano Catalano - "Abbiamo avuto motivi di confronto, a volte anche accesi, perché lo spostamento creava turbamento e tensione. Oggi siamo a inaugurare questa nuova sede che ritengo sia un risultato eccezionale. La disponibilità da parte dell'Amministrazione non è mai mancata. La realtà dei pescatori è una realtà che va tutelata perché così si portano avanti le tradizioni della nostra città. Il reef ha impegnato gran parte del litorale cittadino e piano piano stiamo riducendo l'area del cantiere, già oggi gran parte delle spiagge sono utilizzabili e fruibili dai bagnanti. Contiamo entro fine mese di ultimare le operazioni a terra e, quindi, di garantire una stagione balneare a pieno regime".

"Ringrazio il circolo e l'amico Roberto Parodi per l'invito" - afferma il consigliere provinciale e consigliere comunale Gabriele Amarella - "Sono contento che questa amministrazione con le sue modifiche e le sue integrazioni abbia portato qua il circolo perché sarà fondamentale, secondo me, per le attività legate al mare ma soprattutto per valorizzare la pesca come attrattiva sociale, culturale e sportiva".

"Desidero ringraziare tutti i soci che hanno lavorato, la Regione Liguria rappresentata dall'assessore regionale Marco Scajola e l'Amministrazione comunale che vedo che è molto presenti oggi. Ringrazio per la presenza il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Adriano Catalano, Domenico Calimera e Milena Raco, i consiglieri comunali Gabriele Amarella, che rappresenta anche la Provincia, Enzo Di Marco, Franco Ventrella e Cristina D'Andrea. Un grazie anche alla Capitaneria di Porto e al consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito" - aggiunge il consigliere comunale e socio di 'A Lampara' Roberto Parodi - "E' stato fatto un passo avanti, siamo riusciti ad avere questa bellissima location".

"Il fatto che ci siano tanti amministratori con ruoli diversi dimostra quanto sia sentita e sia importante questa realtà" - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola - "Ringrazio l'amico Roberto che mi ha spesso parlato di questa realtà e mi ha segnalato più volte le problematiche di un settore straordinario. I pescatori rappresentano un'associazione straordinaria perché aldilà di quello che svolgono, quindi l'attività di pesca, unisce amici, porta avanti una tradizione e, soprattutto, è un presidio straordinario. Le associazioni sul territorio sono sempre le prime a segnalare le problematiche in seguito a una mareggiata e sono le prime a rischiare perché vanno sulla spiaggia quando piove per mettere in sicurezza le barche e il litorale. Il sottoscritto, come Regione Liguria, a livello nazionale con le altre regioni, coordino il tavolo sul demanio marittimo e quando negli anni passati si è minacciato l'aumento dei canoni per le associazioni di dilettanti ho fatto delle battaglie furiose ottenendo anche dei risultati per fare in modo le vostre realtà non debbano pagare di più anche se a mio parere non dovrebbero neanche pagare visto che sono tutti volontari. Quest'anno abbiamo finanziato con una cifra importante il comune di Ventimiglia per i ripascimenti e la riqualificazione delle spiagge. Penso che questa realtà possa valorizzare maggiormente il litorale di Ventimiglia".

I pescatori, che sono sempre stati sulla spiaggia dalla passeggiata Cavallotti, si sono, infatti, spostati sul lungomare Varaldo, in zona Biscione. "Ringraziamo tutte le personalità politiche e gli invitati per la loro disponibilità ad essere qui presenti" - interviene, Eraldo Caffara, segretario e socio fondatore de 'A Lampara' - "Oggi si celebra il 25° anniversario dalla fondazione del circolo oltre all’inaugurazione ufficiale della nuova sede. Questo quarto di secolo rappresenta per noi associati un importante traguardo di coesione che ha attraversato momenti difficili alternati ad altri di spensieratezza ma sempre caratterizzati dalla passione per il mare che ha mantenuto saldo lo spirito di appartenenza. Quando nel 2000 un manipolo di appassionati del mare si è unito e ha deciso di fondare l'associazione affrontando e risolvendo complicate procedure non solo burocratiche, si è realizzato l’obiettivo che gli stessi si erano proposti ovvero tramandare le nostre passioni e tradizioni marinare ai nostri giovani, oggi presenti in gran numero ed estremamente collaborativi tra di loro. Ricordiamo che il nostro circolo nell'ottobre del 2009 ha ospitato a bordo delle proprie imbarcazioni Linea Blu con Donatella Bianchi e la sua troupe e, successivamente, altre personalità clericali locali che hanno dato meritato lustro alla nostra associazione. Tornerà anche quest'anno la nota manifestazione 'Festa del Turista' che ogni anno traghetta gratuitamente centinaia di persone a bordo delle nostre barche da pesca lungo la costa intemelia per ammirare il magnifico litorale. Si terrà domenica 4 agosto con partenza dalla nostra nuova sede".