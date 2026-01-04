Bus fantasma tra Sanremo e San Romolo: utenti al gelo e servizio a intermittenza, cresce la protesta dei residenti

Nuovi problemi per chi utilizza il bus per spostarsi dall’entroterra e la costa e viceversa. Questa volta il racconto arriva da alcuni utenti che sono rimasti a piedi venerdì scorso a San Romolo, frazione dell’entroterra particolarmente rinomata.

Un fatto che è stato evidenziato anche dall’associazione ‘Amici di San Romolo’, nata alcuni mesi fa e che ha già raggiunto quota 200 soci. Cosa è successo? Venerdì scorso, quando il servizio sembrava regolare, erano in molti ad attendere il bus delle 15.45 in partenza verso il centro di Sanremo.

Con temperature vicine allo zero i passeggeri hanno subito temuto, dopo alcuni minuti di attesa, che il bus potesse non arrivare, visto che da diversi giorni è ad intermittenza. E la situazione era analoga in centro a Sanremo, dove in molti speravano che arrivasse il pullman per tornare a casa. I passeggeri in attesa a Sanremo hanno anche cercato (invano) di parlare con qualcuno dei numeri di telefono di Riviera Trasporti sia a Sanremo che ad Imperia ma, purtroppo, senza successo.

Uno di loro, in possesso del numero di cellulare di un autista Rt, è venuto a conoscenza del problema. In pratica il conducente che era pronto alla stazione dei bus di piazza Colombo, non ha trovato nessuna vettura da guida e, quindi, ha dovuto rinunciare. Sia a San Romolo che nel centro della città, i passeggeri si sono dovuti arrangiare tra amici e parenti per un passaggio di fortuna mentre altri sono rimasti a casa.

Quanto accaduto venerdì scorso tra Sanremo e San Romolo è purtroppo all’ordine del giorno e, nonostante la buona volontà di dipendenti ed autisti, la situazione di Riviera Trasporti sembra non sbloccarsi per consentire un servizio degno del suo nome. Da San Romolo, tra l’altro, residenti e componenti dell’associazione locale chiedono maggiore attenzione, visto che da tempo si parla della promozione dell’entroterra, incentivando la gente verso la natura, il verde e l’aria buona.