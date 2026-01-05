Giornata di shopping a Bordighera, tanta gente alla “Befana Bordigotta” (Foto e video)

Giornata di shopping a Bordighera. Una folla di persone, ieri, ha preso parte alla “Befana Bordigotta" lungo le vie del centro città.

Cittadini e turisti, dal mattino alla sera, hanno, infatti, passeggiato lungo l'isola pedonale lungo l'Aurelia, chiusa al traffico veicolare, per curiosare tra le bancarelle e fare shopping approfittando della prima domenica di saldi. Per l'occasione erano aperti anche negozi, bar e ristoranti. Il tracciato della manifestazione è stato, inoltre, animato durante tutto l’arco della giornata dal “Teatro dei Mille Colori”: le Miss più intriganti e simpatiche, Miss Spavento e Miss Scordo, hanno regalato sorrisi e divertimento ai più piccoli grazie alle loro peculiari animazioni che caratterizzano la loro attività. Musica dal vivo al mattino, invece, grazie all'esibizione dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, diretta dal maestro Franco Cocco, mentre nel pomeriggio si è svolta la sfilata tradizionale con musici e sbandieratori del Sestriere Auriveu di Ventimiglia.

La grande fiera degli ambulanti con prodotti di qualità, affiancati da operatori hobbisti con prodotti di artigianato locale, organizzata da Confesercenti si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Protezione civile, degli steward e di Ponente Emergenza. Nell’isola pedonale di corso Italia, in contemporanea, è proseguita, inoltre, la fiera "Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania" con laboratori e giochi per bambini, stand di artigianato, mercatino enogastronomico, golosità delle feste, eventi, spettacoli e giochi gonfiabili. Tante le persone che hanno poi passeggiato pure sul lungomare di Bordighera approfittando della bella giornata di sole.