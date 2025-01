Il 2024 è stato l'anno più piovoso dell'imperiese nell'ultimo decennio

Che il 2024 sia stato un anno caratterizzato dalle piogge in provincia era risaputo, e ora da Arpal arriva la conferma in questo senso. L'anno appena concluso risulta infatti essere stato soggetto a 906 mm di pioggia, un valore che va quasi a raddoppiare quello del 2023, quando le precipitazioni sono arrivate a 510 mm.

I valori del 2024 si sono dimostrati elevati in tutta la regione e nella provincia di Imperia per trovare un dato superiore è necessario addirittura tornare indietro fino al 2014, quando le precipitazioni cumulate raggiunsero i 1260,8 mm. Un dato che poi salta all'occhio è l'aumento rispetto al 2022, quando furono appena 187 i millimetri di pioggia nell'imperiese. Non a caso il 2022 risulta anche l'anno con temperature medie più alte, superando i 18,5°, seguito dai due successivi, a pari merito con 17,6° (anche se come detto il 2024 è stato decisamente più piovoso rispetto al 2023).

A livello regionale si può osservare una generale stabilità nell'andamento delle temperature, con variazioni minime nel corso dell'ultimo anno, eccezion fatta per Genova dove si registra oltre mezzo grado in meno. Per le precipitazioni tutte hanno presentato un aumento, in particolare Savona che ha addirittura triplicato, passando da 556 mm a 1520. Il tutto sebbene, come riferito dall'Arpal, gli ultimi due mesi del 2024 siano stati abbastanza asciutti.

I valori massimi e minimi misurati in Liguria nell’anno appena trascorso si sono avuti rispettivamente il 10 agosto a Castelnuovo Magra (SP), quando il termometro è salito fino a +40.1°C e il 22 gennaio a Ferrania (SV), quando è sceso a -9.5°C.