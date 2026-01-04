Momento conviviale, tombola e beneficenza: pranzo solidale di comunità a Dolceacqua (Foto)

Pranzo solidale di comunità con tombola a Dolceacqua. Si è svolto oggi presso la mensa scolastica del borgo dei Doria il tradizionale appuntamento di beneficenza ormai consolidato e promosso dal Comune per la raccolta fondi a favore della comunità locale. Il ricavato dell’iniziativa è stato, infatti, interamente devoluto alla Fondazione Mons. Bartolomeo a Padre G. Mauro, casa di riposo del paese.
Dopo il pranzo si è svolta una tombola. "L’evento ha registrato una numerosa partecipazione di cittadini e il prezioso coinvolgimento di diverse attività commerciali del territorio, che hanno contribuito all’organizzazione e alla fornitura dei premi per la tombola: ristorante Le Trote, alimentari Silvia, cantina Luigi Mauro, cantina Caldi, alimentari Veronica, enoteca Re, panificio Fratelli Lia ed Erika Rosson" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola.
"Fondamentale il lavoro della signora Maria Vazzana, affiancata da Roberta Morscio, che si sono occupate con grande dedizione della preparazione del pranzo per circa 70 persone" - sottolinea il primo cittadino - "La somma complessivamente raccolta ammonta a 1.217 euro, che verranno devoluti a sostegno della struttura assistenziale cittadina".