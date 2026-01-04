Momento conviviale, tombola e beneficenza: pranzo solidale di comunità a Dolceacqua (Foto)

Pranzo solidale di comunità con tombola a Dolceacqua. Si è svolto oggi presso la mensa scolastica del borgo dei Doria il tradizionale appuntamento di beneficenza ormai consolidato e promosso dal Comune per la raccolta fondi a favore della comunità locale. Il ricavato dell’iniziativa è stato, infatti, interamente devoluto alla Fondazione Mons. Bartolomeo a Padre G. Mauro, casa di riposo del paese.

Dopo il pranzo si è svolta una tombola. "L’evento ha registrato una numerosa partecipazione di cittadini e il prezioso coinvolgimento di diverse attività commerciali del territorio, che hanno contribuito all’organizzazione e alla fornitura dei premi per la tombola: ristorante Le Trote, alimentari Silvia, cantina Luigi Mauro, cantina Caldi, alimentari Veronica, enoteca Re, panificio Fratelli Lia ed Erika Rosson" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola.