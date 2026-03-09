Cena con delitto e solidarietà: i Lions uniti per la Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita” (foto)

Giovedì 5 marzo, al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, i Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Bordighera Otto Luoghi e Sanremo Ufficiali d’Italia sono stati protagonisti di una serata speciale: una coinvolgente cena con delitto, intitolata “Delitto in Clinica”, testo di Giorgia Brusco con la regia di Consuelo Benedetti e un cast di attori particolarmente apprezzato dal pubblico.

La formula, ormai collaudata, ha visto gli ospiti divisi in almeno nove squadre impegnate a scoprire l’assassino. Dopo un prologo ricco di indizi, gli attori – tra una portata e l’altra – hanno risposto alle domande dei partecipanti, contribuendo a creare un clima di gioco, curiosità e complicità. La serata è stata un successo: grande partecipazione, entusiasmo e un dettaglio non scontato, sottolineano gli organizzatori, ovvero “la piacevole riscoperta del dialogo e dello stare insieme, con i telefoni dimenticati per una volta sul tavolo”.

L’iniziativa aveva un obiettivo benefico: sostenere la Casa di Accoglienza “Miracolo della Vita” di Taggia, realtà che i Lions hanno già appoggiato in passato. La struttura, attiva dal 2000, può ospitare fino a 20 persone ed è suddivisa in comunità per minori e comunità genitore‑bambino, con sette mini alloggi. Accoglie mamme con bambini, gestanti che necessitano di supporto durante la gravidanza – alcune delle quali scelgono il parto in anonimato – donne vittime di violenza domestica, minori provenienti da contesti di maltrattamento e, in alcuni casi, anche papà che si trovano a svolgere da soli il ruolo genitoriale. A fianco dei volontari opera stabilmente un’équipe educativa coordinata dalla pedagogista Angela Rottino.

“Il risultato raggiunto – oltre 1.340 euro raccolti – dimostra che quando i Club uniscono le forze l’obiettivo comune supera qualsiasi riconoscimento personale”, sottolineano gli organizzatori.

E per chi se lo stesse chiedendo, la serata si è conclusa con la rivelazione del colpevole: Suor Maria Grazia.



