Sanremo, raccolta straordinaria di cibo fresco al Festival: Eurospin, Banco Alimentare e Emporio Solidale uniti

Grazie ad un accordo tra il Comune di Sanremo, il Banco Alimentare Liguria, l’Emporio Solidale e la direzione del supermercato Europsin, è stato raccolto un ingente quantitativo di cibo fresco, messo a disposizione dal temporary market allestito in occasione del Festival della Canzone Italiana. Al termine della settimana, i volontari e gli operatori del Banco Alimentare Liguria e dell’Emporio Solidale, hanno infatti raccolto una grande varietà di cibo confezionato, donato dal punto vendita Eurospin dislocato al Palafiori. Si tratta in particolare di cibi freschi da frigo: pasta, salumi, formaggio, yogurt e altri generi simili.

“In linea con le iniziative contro lo spreco alimentare già attuate in passato, proseguiamo con le attività di raccolta di cibo, mettendolo poi a disposizione delle famiglie in stato di necessità – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – La nuova occasione del Festival, infatti, ha portato all’evidenza alcune situazioni che potevano essere coinvolte per queste finalità. Il nostro Emporio Solidale, nato sette anni fa per volere del Comune di Sanremo e dell'Associazione Centro Ascolto Caritas, è un progetto di market sociale di aiuto alle persone e famiglie in difficoltà. All’Emporio e al Banco Alimentare Liguria rivolgo un ringraziamento per l’impegno profuso e il lavoro svolto quotidianamente. Inoltre, per questa nuova raccolta che ha permesso di reperire un ingente quantitativo di cibo fresco, desideriamo rivolgere un ringraziamento al supermercato Eurospin per la sensibilità dimostrata”.

“Il Festival di Sanremo ogni anno porta sempre più sinergie commerciali nella nostra città e l’Emporio, in quanto hub cittadino per la raccolta e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari, è lieto che si possano instaurare collaborazioni in tal senso su un evento di così grande scala – dichiara Luca Bordonaro, responsabile dell’Emporio Solidale – Il nostro ringraziamento va al vicepresidente di Banco Alimentare Liguria Antonio Pradieri e al direttore Giuseppe Del Vecchio per aver attivato questa convenzione con Eurospin. Il prodotto fresco è sempre un valore aggiunto alla nostra offerta quotidiana. Ringrazio inoltre il vicesindaco Fulvio Fellegara che si è speso per attivare anche altri recuperi a margine della manifestazione canora e che da sempre ci sostiene con la sua presenza e il suo lavoro”.