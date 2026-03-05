Sport, storia e solidarietà: a Ospedaletti va in scena la "Storical Urban Run"

Sport, storia e solidarietà. A Ospedaletti il 12 aprile andrà in scena la “Storical Urban Run”.

Una gara non competitiva di sette chilometri pensata per coinvolgere professionisti, amatori, famiglie e semplici appassionati di sport all’aria aperta. "Sarà una giornata all’insegna dello sport, della memoria storica e della solidarietà quella in programma domenica 12 aprile a Ospedaletti quando il lungomare cittadino ospiterà la Storical Urban Run, corsa non competitiva di 7 chilometri aperta davvero a tutti" - dicono gli organizzatori - "L’evento prenderà il via alle 10 dalla struttura La Piccola, sul lungomare, punto che fungerà sia da partenza sia da arrivo. Il percorso si snoderà inizialmente lungo tutta la passeggiata a mare per poi attraversare uno dei tratti più suggestivi e iconici del territorio: lo storico circuito automobilistico e motociclistico di Ospedaletti, utilizzato fino agli anni ’70 come tracciato ufficiale di gara. Un vero e proprio tuffo nel passato, che permetterà ai partecipanti di correre su un percorso con una vista mozzafiato ma anche memoria sportiva, prima di fare ritorno sul lungomare e tagliare il traguardo nuovamente alla Piccola".

Un'occasione per praticare sport ma anche per divertirsi e fare beneficenza. "Non mancheranno musica e intrattenimento: è prevista la presenza di un DJ, un buffet con rinfresco finale, coppe e pettorali ma soprattutto una speaker d’eccezione, l’influencer Federica Morello, che animerà la giornata e parteciperà attivamente all’evento" - svelano gli organizzatori - "L’intero ricavato della corsa sarà devoluto in beneficenza, aggiungendo così un importante valore sociale alla giornata".

La manifestazione è organizzata dall'A.S.D. Gladiator MG Fight Team, società sportiva dilettantistica promotrice dell’iniziativa in ausilio al gruppo social “Riviera Runners”. "Grande attenzione è stata riservata anche al pacco gara: ai primi 100 iscritti sarà consegnata una maglietta tecnica personalizzata Riviera Runners con il logo ufficiale della Storical Urban Run, i primi 200 iscritti riceveranno una sacca tecnica personalizzata Riviera Runners con all’interno integratori offerti dagli sponsor. Anche superata la soglia dei 200 partecipanti, l’organizzazione garantirà comunque a tutti un’esperienza completa e coinvolgente" - fanno sapere gli organizzatori - "La quota di iscrizione è di 15 euro e le prenotazioni sono già aperte online tramite la pagina Instagram 'rivierarunners.club' , dove è disponibile il link per effettuare il pagamento. Per chi non riuscisse a iscriversi tramite il canale social, sarà comunque possibile registrarsi in presenza sia il giorno precedente alla gara sia la mattina stessa dell’evento, dalle 8 alle 9.50, direttamente in zona partenza".